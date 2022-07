Nubank da record: 1 milione di utenti di criptovalute in un mese

Nubank, la più grande banca digitale del Brasile, dopo aver lanciato una nuova soluzione per acquistare e vendere criptovalute, ha già raggiunto il traguardo che previsto in 12 mesi. In un solo mese, infatti, sono 1 milione gli utenti di criptovalute registrati.

La sua piattaforma di trading è stata letteralmente presa d’assalto. Questo dato è da record e dimostra due aspetti importanti. Il primo riguarda l’attenzione che gli investitori hanno nei confronti delle criptovalute.

Il secondo, invece, dimostra che gli utenti apprezzano particolarmente fare trading crypto tramite un ecosistema conosciuto e familiare. In questo caso, quello della propria banca digitale che fa capo a Nubank.

L’aspetto interessante di questa vicenda è che Nubank, aprendosi alle criptovalute e a Bitcoin, pensava di raggiungere questo risultato in un anno. Un dato inaspettato che ha lasciato a bocca aperta anche la società stessa con le sue previsioni.

Nubank fa il botto di iscritti per Bitcoin e criptovalute

Non ci sono dubbi che questo primo mese per Nubank sia stato da record. Il numero di utenti di criptovalute registrati in un mese ha raggiunto il milione. Come dicevamo, questo traguardo era previsto in un anno. Cosa ha portato la banca a un successo così importante? Ne ha parlato Thomaz Fortes, leader del settore crittografico dell’istituto di credito:

Nubank ha, eliminando la complessità, una proposta di valore che permea tutti i nostri prodotti. Con le attività crittografiche, questo diventa ancora più rilevante perché si tratta di un mercato con sistemi complessi che rendono difficile l’adesione per le persone interessate a muovere i primi passi.

Il mercato crittografico in Brasile sembra essere particolarmente fiorente. Nel Paese dell’America Latina anche l’exchange Bitso, con sede in Messico, ha annunciato di aver raggiunto 1 milioni di utenti iscritti, segno che qualcosa si sta muovendo in quell’area.

