 Sono arrivati i nuovi maglioni brutti di Microsoft per Natale
Sono tre i nuovi maglioni brutti lanciati da Microsoft per le festività di Natale: tutti in edizione limitata e dallo stile vintage.
Mettiamo le mani avanti: non siamo noi a definirli così, ma la stessa Microsoft, che con la giusta dose di autoironia li promuove attraverso l’hashtag #MicrosoftUglySweater. I nuovi maglioni brutti dell’azienda sono arrivati, giusto in tempo per le festività. E come sempre, concedetecelo, sono bruttissimi bellissimi, almeno per chi ha vissuto gli ultimi tre decenni di evoluzione del mondo informatico.

Ecco i tre nuovi maglioni brutti di Microsoft

Il primo si chiama Artifact Sweater, è proposto a 79,95 dollari ed è una raccolta di vecchie icone su sfondo bianco, con tanto di effetto pixel tipico dei monitor a bassa risoluzione e i colori di Windows ad accentuare il collo, l’orlo e i polsini. Ci sono tra gli altri il cursore del mouse, MSN, Clippy, campo minato, Internet Explorer, Paintbrush, Blocco note, Reversi (questo lo ricordano in pochi), Memo, l’immagine del computer sul desktop, il drive CD-ROM, il cestino, MS-DOS e Copilot (ormai è ovunque).

Il nuovo maglione brutto Artifact Sweater di Microsoft

C’è poi Xbox Holiday Sweater con il vecchio logo della console, in vendita a 59,95 dollari. La prima generazione dell’hardware spegnerà 25 candeline il prossimo anno.

Il nuovo magione brutto Xbox Holiday Sweater di Microsoft

Il terzo e ultimo è Zune Holiday Sweater, acquistabile a 79,95 euro. È un omaggio al progetto multimediale mai decollato, schiacciato dal peso del successo ottenuto da iPod e iTunes, ma di cui qualcuno invoca il ritorno, con tanto di pulsanti come sui lettori.

Il nuovo magione brutto Zune Holiday Sweater di Microsoft

Si tratta di edizioni limitate, non fatichiamo a immaginare che possano andare a ruba (e comparire presto su eBay o altri siti di aste online a prezzi esorbitanti). Sono in vendita sul Company Store ufficiale.

Non è l’unica iniziativa di questo tipo lanciata nell’ultimo periodo dal gruppo di Redmond. Ci sono anche quelle nate dalla collaborazione con Crocs, proponendo zoccoli ispirati a Windows XP e a Xbox. Un altro maglione brutto avvistato negli anni scorsi è quello con protagonista Clippy, nel 2022.

Fonte: Windows Experience Blog

Pubblicato il 2 dic 2025

Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
2 dic 2025
