Nuovi Surface con chip Intel Lunar Lake nel 2025

Microsoft annuncerà nuovi Surface con processori Intel Lunar Lake nel 2025. Saranno quindi i primi Copilot+ PC con chip x64. Gli attuali Surface Pro e Surface Laptop integrano chip ARM (Snapdragon X Elite/Plus di Qualcomm). L’azienda di Redmond ha intanto confermato che il Surface Studio 2+ non viene più prodotto.

Surface con chip Intel nel 2025

Microsoft ha annunciato a fine marzo i Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 con processori Intel Core Ultra di prima generazione (architettura Meteor Lake), ma sono prodotti business. Inoltre non sono Copilot+ PC perché le prestazioni della NPU (Neural Processing Unit) integrata non soddisfa i requisti minimi (almeno 40 TOPS).

I Surface Pro 11 e Surface Laptop 7, annunciati a maggio, sono i primi Copilot+ PC, ma integrano processori ARM. La “separazione” da Intel per i modelli consumer durerà solo un anno. Microsoft ha infatti previsto il lancio di nuovi Surface nel corso del 2025. In base alle fonti di Windows Central, l’azienda di Redmond annuncerà Surface Pro e Surface Laptop con processori Intel Core Ultra 200V (architettura Lunar Lake).

Entrambi dovrebbero avere uno schermo antiriflesso, mentre il nuovo Surface Laptop avrà un card reader e un modem 5G. Verrà annunciato anche un Surface Laptop Studio con chip Intel Core Ultra 200V o AMD Ryzen AI 300. Possibile inoltre il lancio di un Surface con schermo da 11 pollici e chip Snapdragon X Plus.

Microsoft ha intanto confermato che il Surface Studio 2+ non viene più prodotto. Non è previsto un nuovo modello. Rimane in vendita fino all’esaurimento delle scorte in magazzino (in Italia non è più disponibile). Era stato annunciato oltre due anni fa. Il prezzo base era 5.389,00 euro.