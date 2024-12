Qualcomm prepara nuovi Snapdragon X e risponde a Intel

Da metà giugno sono in vendita i Copilot+ PC con processori Snapdragon X Elite e Plus di Qualcomm. In base ai dati di Canalys non hanno avuto un grande successo, considerato anche il prezzo elevato. Il produttore californiano ha già avviato lo sviluppo dello Snapdragon X Elite 2 (nome ipotetico) che potrebbe essere disponibile anche per PC desktop. Intanto è arrivata la risposta alle affermazioni della co-CEO di Intel.

Project Glymur: prestazioni superiori

Le indiscrezioni su Project Glymur (il nome in codice della serie attuale è Project Hamoa) arrivano dal noto leaker Roland Quandt. Il nome commerciale potrebbe essere Snapdragon X Elite 2 o Snapdragon X2 Elite, ma non ci sono conferme. È certo però che le prestazioni saranno superiori e simili a quelle di Apple M4.

Oltre che per il prezzo eccessivo, i Copilot+ PC con Snapdragon X Elite sono stati criticati anche per le prestazioni inferiori al chip Apple. Il modello più potente è X1E-00-1DE con 12 core che raggiungono una frequenza massima di 4,3 GHz.

Secondo il leaker, una variante del chip è stata testata con un sistema di raffreddamento a liquido e ventola da 120 millimetri. Si tratta chiaramente di una configurazione per PC desktop ad alte prestazioni. Il CEO di Qualcomm (Cristiano Amon) ha confermato che l’annuncio della prossima generazione avverrà durante lo Snapdragon Summit del 2025.

Lo scontro con Intel è già iniziato a parole. La co-CEO Michelle Johnston Holthaus, che insieme a David Zinsner ha preso temporaneamente il posto di Pat Gelsinger, ha dichiarato che molti utenti riportano i Copilot+ PC con chip Snapdragon X ai rivenditori, in quanto ci sono diverse incompatibilità software.

Un portavoce di Qualcomm ha risposto affermando che i dispositivi hanno ricevuto recensioni positive e che la percentuale di restituzioni è nella media del settore. Il portavoce ha aggiunto che entro i prossimi cinque anni ci saranno tra il 30% e il 50% di notebook con chip Arm.