Red Hat Enterprise Linux arriva su Windows Subsystem for Linux

Con un nuovo annuncio ufficiale, Red Hat Enterprise Linux, uscito da una settimana nella sua ultima versione 9.5, è stato da poco reso disponibile anche per Windows Subsystem for Linux (WSL), ovvero il layer di compatibilità Microsoft che consente di eseguire software e sistemi operativi del pinguino. A partire dalla seconda versione, questo è anche dotato di un vero e proprio kernel Linux attraverso un sottoinsieme di funzionalità di Hyper-V.

Red Hat Enterprise Linux sbarca su WSL di Microsoft

L’arrivo della nota distribuzione Linux su WSL, pensata per l’utilizzo in ambito server e aziendale, è stata annunciata direttamente dagli sviluppatori di Red Hat Enterprise Linux, con lo scopo di consentire l’utilizzo ibrido su cloud, come recita anche la motivazione principale, oltre che poter permettere di creare applicativi Linux anche su Windows nello stesso modo in cui è possibile fare nei server RHEL “bare metal”, ovvero quei server affittati interamente a un singolo utilizzatore.

Il lavoro per portare Red Hat su WSL era già cominciato lo scorso anno, dove era già disponibile la versione Developer, fino ad arrivare ad oggi con l’ultimo annuncio ufficiale che ufficializza l’arrivo definitivo, oltre che il supporto. Sebbene i dettagli riguardo i piani previsti per il periodo prossimo erano inizialmente ancora scarsi, Microsoft ha successivamente aggiornato il suo blog Windows Command Line con un nuovo annuncio, dove ufficializza l’arrivo della distribuzione, anticipando anche un aggiornamento per WSL che porta con se un nuovo archivio di distribuzione basato su Tar, insieme a nuovi aggiornamenti delle funzionalità zero-trust, accompagnati da altre migliorie.

Red Hat Enterprise Linux si è aggiornato alla versione 9.5 il 14 novembre scorso, con novità che riguardano componenti come Red Hat Satellite, Podman, PostgreSQL, oltre al set di strumenti per la programmazione che include Node.js, GCC, Rust e LLVM, JDK 17. Inoltre, sulla scia del rilascio di questa ultima versione, sono state aggiornate anche le alternative gratuite Rocky Linux 9.5, AlmaLinux OS 9.5 e OracleLinux 9.5.