Anche Reddit lancia la sfida a Clubhouse con il lancio di Talk

Nemmeno Reddit è immune al fascino dell’applicazione del momento: la piattaforma oggi annuncia in anteprima l’arrivo di Talk, una funzionalità inedita, in tutto e per tutto ispirata alle dinamiche di Clubhouse, pensata per organizzare conversazioni audio in diretta. Già online il modulo da compilare per chi desidera essere tra i primi a metterla alla prova, non appena sarà disponibile.

Reddit Talk, come Clubhouse

Le stanze virtuali nelle quali confrontarsi potranno essere create solo dai moderatori, mentre il pubblico sarà in grado di ascoltare e interagire mediante emoji oppure alzando la mano per chiedere la possibilità di intervento. Previsto inoltre un sistema basato sul karma, una sorta di rating attribuito a ogni account. Piena compatibilità garantita con le applicazioni Android e iOS. L’interfaccia sarà quella mostrata dagli screenshot qui allegati, decisamente colorata.

Talk potrà tornare utile per organizzare sessioni Q&A, AMA (Ask Me Anything), per letture di gruppo, discussioni a proposito di eventi, per raccogliere feedback dai membri di una community o più semplicemente per trascorrere del tempo in compagnia, connessi da remoto. Tra i nomi importanti del mondo social e online che hanno già presentato o lanciato la loro alternativa a Clubhouse figurano nomi del calibro di Facebook, Twitter, Discord, LinkedIn, Spotify e Telegram. Non ci stupiremmo di vedere l’elenco allungarsi ulteriormente nell’immediato futuro.

Ciò a cui stiamo assistendo è un’esplosione dell’interesse riservato alle soluzioni che eliminano la componente video dalle forme di comunicazione, dopo aver visto lo scorso anno crescere in un modo senza precedenti il raggio d’azione di piattaforme come Google Meet, Zoom e Microsoft Teams che invece permettevano a coloro bloccati a casa per via dei lockdown di guardarsi, in faccia interagendo a distanza. Una conseguenza diretta dell’abbuffata del 2020?