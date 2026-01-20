 Samsung svela e poi nasconde il nuovo Bixby
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Samsung svela e poi nasconde il nuovo Bixby

Samsung ha svelato due funzionalità del nuovo Bixby incluso nella beta di One UI 8.5, ma poco dopo ha rimosso il comunicato stampa dal sito ufficiale.
Samsung svela e poi nasconde il nuovo Bixby
Business AI Informatica Sistemi operativi
Samsung ha svelato due funzionalità del nuovo Bixby incluso nella beta di One UI 8.5, ma poco dopo ha rimosso il comunicato stampa dal sito ufficiale.
Google AI Studio

Samsung ha annunciato la versione beta di One UI 8.5 per i dispositivi Galaxy all’inizio di dicembre 2025. Oggi ha svelato il nuovo Bixby, l’assistente personale che offrirà un’esperienza più conversazionale, come già possibile su alcune smart TV. Il comunicato stampa è stato successivamente rimosso dal sito ufficiale (questo era il link).

Novità di Bixby per i Galaxy S26

Nonostante l’accordo con Google che prevede la preinstallazione dell’app Gemini e l’uso del chatbot come assistente predefinito, Samsung offre ancora il suo Bixby. La versione aggiornata sarà disponibile presto attraverso il programma beta di One UI 8.5 (probabilmente con la quarta beta per Galaxy S25 in alcuni mercati). La novità principale riguarda le conversazioni.

Gli utenti potranno effettuare richieste in linguaggio naturale e Bixby comprenderà meglio le intenzioni. Non sarà più necessario usare comandi precisi o indicare il nome esatto di un’impostazione o di una funzionalità. Chiedendo ad esempio “perché lo schermo rimane accesso quando lo smartphone è nella borsa?“, l’assistente fornirà la risposta e mostrerà l’impostazione relativa ai tocchi accidentali.

Un’altra importante novità è la ricerca web in tempo reale. Samsung ha confermato ufficialmente che questa funzionalità verrà offerta grazie alla partnership con Perplexity. L’utente potrà quindi sfruttare il noto “answer engine” della startup californiana per leggere i risultati delle ricerche direttamente nell’interfaccia di Bixby (senza aprire il browser o un’app separata).

Il nuovo Bixby sarà disponibile con One UI 8.5 sugli smartphone della serie Galaxy S26 che dovrebbero essere annunciati entro febbraio. Come detto, il comunicato stampa è stato rimosso dal sito ufficiale. Forse è stato pubblicato in anticipo.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 20 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

10 funzioni nascoste ChatGPT che non stai usando

10 funzioni nascoste ChatGPT che non stai usando
Usare i chatbot AI per le notizie è una cattiva idea, ecco perché

Usare i chatbot AI per le notizie è una cattiva idea, ecco perché
AI anti-truffa di Chrome sempre attiva sul PC, ora si può rimuovere

AI anti-truffa di Chrome sempre attiva sul PC, ora si può rimuovere
Vedremo il primo dispositivo di OpenAI nel 2026

Vedremo il primo dispositivo di OpenAI nel 2026
10 funzioni nascoste ChatGPT che non stai usando

10 funzioni nascoste ChatGPT che non stai usando
Usare i chatbot AI per le notizie è una cattiva idea, ecco perché

Usare i chatbot AI per le notizie è una cattiva idea, ecco perché
AI anti-truffa di Chrome sempre attiva sul PC, ora si può rimuovere

AI anti-truffa di Chrome sempre attiva sul PC, ora si può rimuovere
Vedremo il primo dispositivo di OpenAI nel 2026

Vedremo il primo dispositivo di OpenAI nel 2026
Luca Colantuoni
Pubblicato il
20 gen 2026
Link copiato negli appunti