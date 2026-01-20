Samsung svela e poi nasconde il nuovo Bixby

Samsung ha annunciato la versione beta di One UI 8.5 per i dispositivi Galaxy all’inizio di dicembre 2025. Oggi ha svelato il nuovo Bixby, l’assistente personale che offrirà un’esperienza più conversazionale, come già possibile su alcune smart TV. Il comunicato stampa è stato successivamente rimosso dal sito ufficiale (questo era il link).

Novità di Bixby per i Galaxy S26

Nonostante l’accordo con Google che prevede la preinstallazione dell’app Gemini e l’uso del chatbot come assistente predefinito, Samsung offre ancora il suo Bixby. La versione aggiornata sarà disponibile presto attraverso il programma beta di One UI 8.5 (probabilmente con la quarta beta per Galaxy S25 in alcuni mercati). La novità principale riguarda le conversazioni.

Gli utenti potranno effettuare richieste in linguaggio naturale e Bixby comprenderà meglio le intenzioni. Non sarà più necessario usare comandi precisi o indicare il nome esatto di un’impostazione o di una funzionalità. Chiedendo ad esempio “perché lo schermo rimane accesso quando lo smartphone è nella borsa?“, l’assistente fornirà la risposta e mostrerà l’impostazione relativa ai tocchi accidentali.

Un’altra importante novità è la ricerca web in tempo reale. Samsung ha confermato ufficialmente che questa funzionalità verrà offerta grazie alla partnership con Perplexity. L’utente potrà quindi sfruttare il noto “answer engine” della startup californiana per leggere i risultati delle ricerche direttamente nell’interfaccia di Bixby (senza aprire il browser o un’app separata).

Il nuovo Bixby sarà disponibile con One UI 8.5 sugli smartphone della serie Galaxy S26 che dovrebbero essere annunciati entro febbraio. Come detto, il comunicato stampa è stato rimosso dal sito ufficiale. Forse è stato pubblicato in anticipo.