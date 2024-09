Schermo OLED anche per il nuovo iPhone SE 4

Dai fornitori asiatici arrivano conferme sull’abbandono definito dei display LCD da parte di Apple. Anche il nuovo iPhone SE 4 avrà uno schermo OLED, come ipotizzato da alcuni mesi. I costi produttivi sono diminuiti, quindi l’azienda di Cupertino può usare la tecnologia nel suo smartphone più economico che dovrebbe essere annunciato all’inizio del 2025.

Tutti gli iPhone con schermo OLED

Apple ha iniziato ad utilizzare pannelli OLED a partire dall’iPhone X del 2017. Per le prime tre generazioni dell’iPhone SE è stato però usato un pannello LCD. Lo schermo dell’attuale modello ha una diagonale di 4,7 pollici e una risoluzione di 1334×750 pixel.

In base alle fonti di Nikkei Asia, Apple ha interrotto i rapporti commerciali con Japan Display (JDI) e Sharp, ovvero i due fornitori giapponesi che hanno finora prodotto i display LCD dell’iPhone SE. Come svelato a fine luglio, i display OLED dell’iPhone SE 4 verranno forniti da BOE e LG Display.

Tutti i nuovi iPhone avranno dunque gli schermi OLED forniti da Samsung (quota del 50%), LG Display (30%) e BOE (20%). JDI rimarrà tuttavia un fornitore dell’azienda di Cupertino Apple, in quanto realizza i display OLED di Apple Watch. JDI e Sharp hanno prodotto oltre 200 milioni di pannello LCD per Apple nel 2015. Il numero è diminuito a circa 20 milioni nel 2023. Sharp ha recentemente chiuso una fabbrica ad Osaka.

Il nuovo iPhone SE 4 dovrebbe avere un design simile a quello dell’iPhone 14 (visibile nell’immagine), quindi il Touch ID verrà sostituito dal Face ID. Per quanto riguarda le specifiche si prevedono uno schermo OLED da 6,1 pollici, processore A18, 8 GB di RAM (requisito minimo per Apple Intelligence), porta USB Type-C, telaio in alluminio, fotocamera posteriore da 48 megapixel e Action Button.

L’annuncio è previsto tra gennaio e marzo 2025. Il prossimo 9 settembre debutteranno invece i nuovi iPhone 16.