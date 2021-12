Shiba Inu: è la crypto più apprezzata, basta chiamarla meme

“Basta chiamarla meme” è l'appello lanciato dal mondo delle criptovalute riferito proprio a Shiba Inu. Questa crypto sta dimostrando davvero tanto, soprattutto in questi giorni e nelle settimane appena trascorse. Non solo il sentiment di mercato è alto, ma addirittura molti si aspettano un'altra corsa di tori. Intanto le balene continuano ad acquistare SHIB senza timore alcuno. Ecco perché si dice che Shiba Inu sembra essere la più apprezzata tra le criptovalute.

Shiba Inu piace particolarmente a molti

Non vogliamo nuovamente soffermarci troppo su ciò che ormai non solo è evidente, ma anche molto chiaro. Ovvero il fatto che piattaforme di pagamento digitale, siti e-commerce ed exchange stiano dimostrando il loro forte interesse per Shiba Inu. E non stiamo parlando di piccole realtà, ma di nomi conosciuti come BitStamp, Flexa, Kraken e Newegg. Questi sono segnali positivi, è chiaro, ma l'aumento prezzo della crypto non è e non sarà dovuto solo a questo.

Infatti, gli attori principali di questo bel film sono proprio gli acquirenti. In sostanza, le balene stanno continuando a comprare Shiba Inu senza sosta e per quanto riguarda i tori si prevede una corsa all'orizzonte. Ecco perché ormai non ha davvero più senso parlare di meme.

Tra l'altro SHIB è arrivata nella top ten dei token più acquistati nei maggiori portafogli ETH. Una notizia importantissima, che rende l'idea di quanto questa crypto sia apprezzata e stia suscitando particolare interesse e fiducia. Inoltre, ciò dimostra anche quanto sia indipendente rispetto all'andamento di Bitcoin e del sentiment nei confronti della regina delle criptovalute.

#Metaverse and #memecoin are leader of next bull run ⁉️ 🤔 🐳 Analysis top 10 purchased tokens by 1k biggest ETH wallets: 👉 In 24 hours, we have $SHIB, $SAND and $ELON 👉 In the last 7 & 30 days, we have $GALA, $MANA and $SAND Source: https://t.co/keN3btSVzR pic.twitter.com/LJehcKGFwR — WhaleStats – the top 1000 Ethereum richlist (@WhaleStats) December 13, 2021

Infine, altro dato significativo ci arriva dalle statistiche di Google che ha pubblicato i principali termini che gli utenti hanno cercato nel suo motore di ricerca. Tra questi, riguardo le criptovalute, hanno dominato Dogecoin, Shiba Inu e SafeMoon con associata la formula “Dove acquistare”, indice di un interesse all'acquisto per queste crypto.