Shiba Inu nuovo traguardo per la crypto che approda su Flexa

Shiba Inu continua a far parlare di sé. Il percorso ormai serrato della crypto la vede sempre più protagonista di nuove iniziative e partnership con i migliori exchange e i più importanti sistemi di pagamento puramente digitali. Infatti, notizia recentissima che si somma alle precedenti di soli pochi giorni fa, SHIB è approdata anche su Flexa. Si tratta di un sistema di pagamento tramite criptovalute che sta crescendo molto velocemente. Non è un caso che abbia deciso di cogliere al volo la notorietà della criptovaluta accettandola nella sua rete.

Flexa è un sistema di pagamento digitale incentrato sulle criptovalute che vanta la rete più veloce e sicura “a prova di truffa”. Inoltre, il suo pregio è che si collega direttamente a un'infrastruttura di pagamento esistente tramite un'ampia varietà di processori, provider di middleware e POS cloud. Oltre a offrire anche opzioni SDK e API per integrazioni personalizzate. Quindi non poteva mancare tra le criptovalute compatibili anche Shiba Inu.

