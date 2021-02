Una domanda che si stanno ponendo in tanti: quante transazioni servono per ottenere il Super Cashback da 1.500 euro? Il rimborso extra previsto dal Cashback di Stato spetterà a coloro che a fine giugno si piazzeranno entro le prime 100.000 posizioni della classifica per numero di acquisti effettuati presso i negozi fisici con uno dei metodi accettati dal programma: carte di credito, di debito, bancomat e applicazioni mobile.

Super Cashback: quante transazioni servono?

Ad oggi, venerdì 19 febbraio, sono necessari 89 pagamenti per risultare temporaneamente alla posizione 100.000. In altre parole 1,78 ogni giorno oppure 12,46 alla settimana. Di seguito il grafico che mostra come è variato il numero nel corso dell’ultimo mese.

Prosegue dunque il trend di crescita registrato ormai da qualche settimana a questa parte, come testimonia l’immagine qui sotto. Guardando indietro erano 1,32 su base quotidiana il 25 gennaio, 1,38 il 28 gennaio, 1,51 il 4 febbraio, 1,54 l’8 febbraio, 1,65 il 12 febbraio e 1,70 il 16 febbraio.

Come sempre è doveroso sottolineare che i numeri sono da considerare indicativi poiché per il conteggio definitivo delle spese possono servire alcuni giorni di attesa. Lo ha più volte affermato anche PagoPA, realtà impegnata nella gestione dell’app IO, punto di riferimento per l’iniziativa Cashback di Stato.

Proiettando i numeri odierni a fine giugno è possibile prevedere che ne serviranno almeno 322. Del tutto probabile un ulteriore aumento da qui ai prossimi mesi.

I 1.500 euro del Super Cashback saranno versati sul conto corrente degli aventi diritto all’IBAN da loro indicato, insieme al rimborso del 10% sulle spese effettuate (fino a un massimo di 150 euro) durante l’intero semestre.

Ricordiamo in chiusura che da qualche giorno i cittadini possono far riferimento al modulo per i reclami messo a disposizione da Consap, a cui ricorrere in caso di mancato o inesatto accredito dei rimborsi previsti dal programma.