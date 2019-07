Tre giorni di offerte per la linea hardware di Microsoft: il gruppo di Redmond annuncia oggi il ritorno dei Surface Days, che fino al 7 luglio permettono di acquistare alcuni dei prodotti della linea a prezzo ridotto. Gli sconti arrivano fino a 730 euro sulle pagine dello store ufficiale. Vediamo quali sono i modelli inclusi nella promozione.

Surface Days: gli sconti di Microsoft

Si parte dal Surface Pro 6 annunciato nell’ottobre scorso. In questo caso il risparmio massimo tocca i 400 euro. Il convertibile ha un display da 12,3 pollici con risoluzione 2736×1824 pixel, integra processori Intel Core di ottava generazione e un quantitativo di memoria interna che arriva a 1 TB. Due le colorazioni disponibili: Platino e Nero, quest’ultima reintrodotta dall’azienda anche sulla base dei feedback ricevuti.

Per il più economico Surface Go si arriva a uno sconto di 120 euro. A metà strada tra un piccolo laptop e un tablet, è stato presentato esattamente un anno fa. Offre uno schermo da 10 pollici e fino a 128 GB di storage. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in modalità S.

Aggiunto al catalogo Microsoft in ottobre, il modello Surface Laptop 2 vede nel design uno dei suoi punti di forza. L’autonomia arriva a 14,5 ore con una sola ricarica della batteria, mentre il peso si attesta a 1,25 Kg. Lo schermo è un pannello PixelSense da 13,5 pollici con supporto all’utilizzo del pennino. In questo caso lo sconto arriva a 440 euro.

Il risparmio maggiore (fino a 730 euro) si ottiene però con Surface Book 2, di recente sottoposto a un upgrade hardware. Qui il valore aggiunto è la potenza bruta, che nella configurazione più avanzata lo rende il dispositivo più potente di sempre della famiglia. Due le diagonali disponibili per il display: 13,5 e 15 pollici, da scegliere a seconda delle specifiche esigenze. Si possono installare 16 GB di RAM e SSD PCIe da 1 TB.

Da segnalare inoltre che Microsoft Store consente di ottenere uno sconto ulteriore pari al 10% a studenti, genitori e insegnanti.