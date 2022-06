TAG Heuer si lancia nella blockchain: ecco lo smartwatch per NFT

Anche il mondo degli orologi di lusso ha deciso di entrare in quello della blockchain e, più precisamente, dei Token Non Fungibili. Si tratta di un’idea dell’orologiaio svizzero TAG Heuer che ha trasformato un sogno in realtà.

Infatti, proprio TAG Heuer ha presentato il suo nuovo smartwatch dedicato agli NFT. La sua speciale tecnologia permetterà di trasferire Token Non Fungibili tramite un comunissimo smartphone con esso accoppiato. In una nota ufficiale l’azienda ha spiegato:

Dal Web3 alla blockchain, dagli NFT alle criptovalute, c’è molto da digerire. In qualità di marchio innovativo e all’avanguardia, TAG Heuer è qui per aiutare gli appassionati di orologi a rimanere in sintonia con il nostro mondo in evoluzione. Cerchiamo di creare esperienze uniche ed esclusive che catturino lo spirito del tempo. Ecco perché, poco dopo essere entrato nello spazio delle criptovalute negli Stati Uniti, TAG Heuer sta facendo un altro passo coraggioso nel mondo di Web3. Stiamo introducendo un visualizzatore NFT per consentire ai clienti di mostrare la loro raccolta di risorse digitali, con una prova di proprietà verificata, sul loro orologio TAG Heuer Connected.

Una novità davvero interessante per questo settore in forte espansione. Da un rapporto di NonFungibile, il mercato NFT è esploso nel 2021 generando numeri incredibilmente elevati. Questo ha fatto sì che molte aziende si stanno interessando di Token Non Fungibili.

TAG Heuer presenta il nuovo smartwatch per NFT

TAG Heuer ha da poco presentato il suo nuovo smartwatch abilitato per NFT. Le sue funzionalità permettono la gestione di Token Non Fungibili con grafica statica, ma anche animata. Inoltre, si possono trasferire più NFT alla volta su questo speciale indossabile:

TAG Heuer presenta un nuovo modo di portare queste opere d’arte preziose e altamente collezionabili nel mondo reale. Per la prima volta, possono essere indossati al polso con una prova di proprietà verificata. Il che ti consente di visualizzare le opere d’arte NFT sul tuo orologio collegando il tuo portafoglio crittografico per garantire l’autenticità. Questa nuova esperienza fa parte dell’ecosistema digitale in espansione di app e quadranti di TAG Heuer, creato da un team di sviluppatori interni e recante le firme di design del marchio.

