Come promesso, ora Teams è disponibile per il download anche nella sua versione ottimizzata per dispositivi che fanno leva su un comparto hardware con architettura ARM. È ad esempio il caso del Surface Pro X dotato del processore realizzato in collaborazione con Qualcomm. Il download può essere effettuato semplicemente collegandosi al sito ufficiale del servizio.

La versione di Teams per ARM è pronta

Ad annunciarlo è Bill Weidenborner, Senior PM di Microsoft, con un post condiviso su LinkedIn. Fino ad oggi sui device con cuore ARM per l’utilizzo di Teams è stato necessario affidarsi all’emulazione della versione 32-bit del client con ovvie conseguenti limitazioni in termini di performance. Ricordiamo che il sistema operativo Windows 10 on ARM presto introdurrà il supporto per quelle 64-bit.

Così facendo il gruppo di Redmond punta a migliorare ulteriormente il supporto a Teams e la compatibilità del servizio con i dispositivi in circolazione. È tra le piattaforme che maggiormente hanno beneficiato delle dinamiche innescate dalla crisi sanitaria globale dall’inizio dell’anno a oggi, con una corsa all’adozione di strumenti per lavorare da casa in smart working, per lo studio con le modalità della didattica a distanza (o didattica digitale integrata) e più in generale per la comunicazione da remoto.

Tra le ultime novità introdotte le Breakout Rooms per creare sotto-gruppi di lavoro all’interno della stessa riunione, funzionalità inedite per privacy e notifiche, l’integrazione dell’app Lists e quella di TeamViewer.