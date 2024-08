Threads migliora l'integrazione con il fediverso

Dopo aver attivato il cross-posting con Facebook e Instagram, e avviato i test per i post effimeri, Meta ha annunciato miglioramenti per Threads che riguardano l’integrazione con il fediverso. Gli utenti possono ora vedere le risposte ai post di altre persone che provengono da altri server.

Threads e fediverso: altre novità in arrivo

L’ingresso ufficiale di Threads nel fediverso è avvenuto a fine marzo. La possibilità di condividere i post su Mastodon e altri social network decentralizzati che supportano il protocollo ActivityPub era disponibile solo in tre paesi (Stati Uniti, Canada e Giappone).

Gli utenti su altri server possono cercare e seguire il profilo, rispondere ai post, mettere like e condividerli. Gli utenti Threads non potevano però vedere chi ha messo un like al post condiviso o le risposte al post. Da fine giugno, gli autori dei post possono vedere e mettere like alle risposte provenienti dal fediverso. In quell’occasione, Meta ha aperto la condivisione in oltre 100 paesi.

Lo step successivo è stato annunciato ieri sera. Gli utenti Threads possono vedere le risposte provenienti dal fediverso ai post di altre persone. Un ingegnere di Meta ha pubblicato uno screenshot per mostrare la nuova sezione “Risposte dal fediverso” sotto ogni post. Cliccando sulla sezione vengono mostrate le risposte e chi le ha scritte.

In futuro, le risposte scritte su Threads e quelle provenienti da altri server potrebbero essere mostrate insieme. L’ingegnere ha anticipato altre due novità: la visualizzazione del nome del server da cui proviene la risposta e la possibilità per gli utenti Threads di rispondere alle risposte provenienti da altri server.