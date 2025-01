Threads, arrivano la scheda media e il tag delle persone nelle foto

Threads di Meta ha annunciato l’introduzione di una scheda dedicata chiamata “media” per foto e video. Una novità che arriva solo pochi giorni dopo che i suoi rivali, tra cui X e Bluesky, hanno fatto lo stesso per i video. Inoltre, Meta ora permetterà agli utenti di taggare le persone nelle foto che condividono.

Novità per Threads: arrivano i tag nelle foto e la scheda media

Adam Mosseri, a capo di Instagram, ha spiegato in un post su Threads che la nuova scheda media consentirà agli altri di vedere rapidamente tutte le foto e i video condivisi sul social network. Ha sottolineato che la funzione era “una richiesta attesa da tempo dalla community“.

Questa mossa potrebbe anche aiutare Threads a competere meglio con le app dedicate ai video, come la sempre popolare TikTok, il cui divieto negli Stati Uniti è temporaneamente in pausa.

Le nuove funzionalità sono in fase di lancio a livello globale, insieme a una nuova opzione per disegnare, evidenziare e aggiungere frecce ai post che si condividono. L’annuncio arriva il giorno dopo che Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha rivelato che Threads ha raggiunto i 320 milioni di utenti attivi mensili (MAU), in crescita rispetto ai 300 milioni del mese scorso.

Meta punta ad attrarre più utenti con nuove funzioni

L’aumento è notevole, considerando che Bluesky sta registrando un rallentamento della crescita. Secondo la società di intelligence di mercato Similarweb, il social network è cresciuto meno del 10% su base mensile a dicembre 2024, rispetto al rapido aumento del 189% di novembre, ma la piattaforma continua comunque a crescere.

Meta sta lavorando per attirare più utenti su Threads aggiungendo regolarmente nuove funzionalità. Tra queste, la possibilità di programmare i post, di seguire profili da altri server del Fediverso, feed personalizzati, riassunti delle tendenze generati dall’AI e altro ancora.