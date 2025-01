TikTok rimane online negli USA senza vendita?

ByteDance potrebbe evitare il ban di TikTok negli Stati Uniti senza una vendita. Questa è l’ipotesi comunicata da Bill Ford, CEO di General Atlantic e membro del consiglio di amministrazione dell’azienda cinese. Non è chiara però la soluzione che dovrebbe essere individuata per rispettare la legge. Trump ha intanto minimizzato il rischio per la sicurezza nazionale rappresentato dall’app installata sui dispositivi degli utenti.

Alternative per evitare la vendita

La legge, denominata Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, imponeva la vendita di TikTok entro il 19 gennaio 2025. Alla scadenza, ByteDance ha “spento” il social network per alcune ore. È ritornato online dopo le rassicurazioni di Trump. Apple e Google hanno rimosso l’app dai rispettivi store e non è ancora disponibile.

Il nuovo Presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo che proroga la scadenza della vendita per altri 75 giorni, ma ci sono dubbi sulla validità (non può scavalcare una legge approvata dal Congresso). Due senatori hanno presentato il Repeal the TikTok Ban Act per abrogare la legge.

Bill Ford ha dichiarato che verranno esaminate alternative alla vendita (la Cina potrebbe non opporsi come fatto in passato).

Siamo ottimisti sul fatto che troveremo una soluzione. Ci sono diverse alternative di cui possiamo parlare con il Presidente Trump e il suo team che sono diverse dalla vendita dell’azienda e che consentono all’azienda di continuare ad operare, forse con un cambio di controllo di qualche tipo, ma diverso dalla vendita.

Durante un’intervista a Fox News, Trump ha minimizzato i rischi per la sicurezza nazionale. Le aziende cinesi producono telefoni, computer e altri dispositivi, quindi TikTok rappresenta una minaccia meno grave.