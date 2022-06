Twitter Notes: dai 140 caratteri ai long form

La metamorfosi di Twitter è in atto, prosegue tra gli scossoni ai vertici dell’organigramma e l’arrivo di nuove funzionalità. Il social network ha avviato la fase di test per una caratteristica battezzata Notes e che, se introdotta su larga scala, contribuirebbe a tagliare definitivamente i ponti con le origini della piattaforma votate al minimalismo più spinto. In breve, l’idea è quella di consentire la pubblicazione di contenuti long form.

C’erano una volta i 140 caratteri, arriva Twitter Notes

A dire il vero, non si tratta di una novità del tutto inedita. Ne abbiamo già scritto su queste pagine a febbraio, non appena trapelate le prime indiscrezioni in merito. Al tempo la feature era etichettata come Articles. Ora però, stando a quanto riportato dalla redazione di TechCrunch, i tempi sono quasi maturi per una distribuzione all’intera community. Al momento è in corso la sperimentazione necessaria a raccogliere i feedback utili ad apportare gli ultimi miglioramenti prima del lancio, previsto entro le prossime settimane.

Non sono giunte conferme (né smentite) da Twitter. Gli screenshot allegati qui sotto, condivisi già il mese scorso, ci consentono di dare uno sguardo in anticipo a quello che sarà l’editor per la composizione dei long form. Saranno presenti tool per la formattazione del testo e la possibilità di includere elementi multimediali. Non rimane che attendere un annuncio ufficiale per saperne di più.

The Twitter Article Composer now comes with a “Focus Mode” (that button on the top-right) that expands the composer to the full screen, hides away the side bars pic.twitter.com/oOhyM1IIWs — jane (@wongmjane) May 4, 2022

I vertici del social network sono ancora alle prese con le titubanze di Elon Musk. Dopo aver avanzato una proposta da 44 miliardi di dollari per concluderne l’acquisizione, l’uomo più ricco al mondo ha minacciato di interrompere l’affare.

Nel libro Twitter per creativi e comunicatori di Alessandro Girola si trovano suggerimenti su come usare al meglio la piattaforma rivolti a chi si occupa di scrittura, blogging, fotografia, musica e informazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.