UnCrush, la nuova stoccata di Samsung ad Apple

Non distruggeremo mai la creatività è il breve testo che, insieme all’hashtag #UnCrush, accompagna il filmato appena condiviso da Samsung in un post su X, visibile qui sotto. Il riferimento è diretto ed esplicito allo spot Crush di Apple (guardalo su YouTube), lanciato la scorsa settimana per presentare i nuovi iPad Pro e fin da subito bersagliato da pesanti critiche, tanto da spingere il gruppo di Cupertino a correre ai ripari, con le scuse per la scelta discutibile del messaggio veicolato: Con questo video, abbiamo mancato l’obiettivo, e ci dispiace .

Samsung, spot UnCrush: il dito nella piaga

In UnCrush di Samsung si vede una ragazza raccogliere una chitarra piuttosto malandata da terra, guardare uno spartito sul display di un tablet e iniziare a suonare, nonostante le condizioni non ottimali dello strumento. Sullo sfondo c’è quella stessa enorme pressa idraulica che, nella pubblicità della mela morsicata, lo aveva distrutto.

Lo spot (secondo AdAge realizzato da BBH USA e diretto da Zen Pace) si chiude con il messaggio La creatività non può essere schiacciata e citando la serie di dispositivi Galaxy Tab S9 con Galaxy AI.

Inevitabilmente, tornano alla mente i bei vecchi tempi, quando le due realtà se le davano di santa ragione attraverso campagne di marketing studiate per prendere di mira l’una o l’altra caratteristica esclusiva dei rispettivi prodotti (qui sotto il notch di iPhone), dopo essersi lasciate alle spalle un lungo scontro in tribunale sul tema brevetti.

Samsung e Apple continuano ancora oggi a competere su diversi fronti, non ultimo quello mobile, dove la società sudcoreana ha da poco riconquistato la leadership in termini di market share, proprio ai danni del concorrente storico californiano. Al tempo stesso, però, le imperscrutabili dinamiche dell’industria potrebbero portare le due aziende a collaborare per la fornitura dei display da destinare agli smartphone pieghevoli di Cupertino.