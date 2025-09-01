Verifica età: crollo del traffico per i siti porno

Dal 25 luglio è in vigore l’obbligo della verifica dell’età in base all’Online Safety Act nel Regno Unito. Molti siti, tra cui Bluesky, Discord e, recentemente Steam, hanno introdotto gli strumenti necessari. Come previsto, il traffico dei siti per adulti è crollato a picco, ma solo per quelli che rispettano la legge, come Pornhub.

Molti siti porno non verificano l’età

La legge britannica lascia ai proprietari dei siti la scelta del metodo da utilizzare per la verifica dell’età. La maggioranza di essi sfrutta il riconoscimento facciale. L’utente deve caricare un selfie per dimostrare di essere maggiorenne. Considerati i costi di implementazione (milioni di dollari o sterline), solo le piattaforme più grandi hanno attivato la verifica (Bluesky ha bloccato l’accesso agli utenti del Mississippi).

Il Washington Post ha valutato l’efficacia della legge usando una VPN per mostrare un indirizzo IP del Regno Unito. Su 90 principali siti per adulti (secondo la classifica di Similarweb), 14 non hanno introdotto la verifica dell’età. Tutti hanno notevolmente incrementato il numero di visitatori. Uno di essi ha raddoppiato il traffico in un mese.

Diversi siti usano “trucchi” per aggirare la legge, come mostrare immagini esplicite e l’inizio dei video, prima di chiedere l’età al visitatore. Altri siti forniscono istruzioni per l’accesso tramite browser Tor (in realtà è sufficiente una VPN). A fine luglio, Ofcom ha avviato un’indagine nei confronti di 34 siti porno. Solo uno dei 14 siti indicati dal Washington Post è interessato dall’indagine.

La legge britannica non impedisce agli utenti di trovare altre fonti a luci rosse. Sono in aumento i siti “cloni” che rubano i contenuti da quelli legittimi. Alcune piattaforme, tra cui 4chan e Kiwi Farms, hanno denunciato Ofcom per aver applicato una legge incostituzionale.

Valve ha recentemente introdotto la verifica dell’età per l’accesso a Steam. Gli utenti britannici devono dimostrare di essere maggiorenni aggiungendo una carta di credito all’account. Valve afferma che questo è il metodo più sicuro (i selfie possono essere falsificati).

La verifica dell’età diventerà obbligatoria anche in Europa. La Commissione europea ha rilasciato il prototipo di un’app dedicata in attesa del portafoglio digitale. I test vengono effettuati in Italia da AGCOM.