WhatsApp: ricerca dei messaggi per data su Android

Su WhatsApp per Android è in dirittura d’arrivo una nuova e interessante funzione che di certo potrebbe fare comodo a molti fruitori del servizio: la possibilità di cercare i messaggi per data.

WhatsApp: ricerca per data su Android

La novità è stata individuata dal team di WABetaInfo nella versione beta 2.23.24.16 dell’app per Android di WhatsApp che è attualmente disponibile sul Google Play Store. Al momento, la feature è ancora in fase di sviluppo e viene fatto sapere che non è fruibile dai i beta tester.

Stando a quanto riferito, la feature consente agli utenti di restringere la loro ricerca quando hanno bisogno di individuare uno specifico messaggio in una conversazione, limitandone la visualizzazione per data, appunto.

Nella barra di ricerca all’interno della chat viene infatti mostrata una nuova icona con un calendario che se premuto consente di selezionare la data desiderata per filtrare i messaggi. È accessibile sia nelle conversazioni individuali che in quelle di gruppo.

Da tenere presente che la funzionalità non costituisce una novità assoluta. È infatti già disponibile da tempo per l’app di WhatsApp per iOS e il funzionamento è praticamente lo stesso.

Sempre restando in tema di nuove funzioni, ricordiamo che proprio qualche giorno fa il famoso servizio di messaggistica ha introdotto la possibilità di proteggere gli indirizzi IP durante le chiamate, al fine di offrire un maggior grado di sicurezza agli utenti. Altre novità recenti sono l’opportunità silenziare i numeri sconosciuti, quella di utilizzare più account sul medesimo dispositivo e la condivisone dello schermo durante le videochiamate.