Windows 10 22H2: disponibile l'aggiornamento KB5046714

Insieme a quelli per Windows 11 24H2/23H2/22H2, Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento KB5046714 per Windows 10 22H2. Non ci sono nuove funzionalità, ma solo una serie di fix per diversi bug. Essendo un’anteprima mancano le patch di sicurezza che verranno incluse nell’update del 10 dicembre.

Bug risolti con l’aggiornamento

Al termine dell’installazione, la build di Windows 10 22H2 diventerà 19045.5198. L’aggiornamento KB5046714 era stato rilasciato a metà novembre nei canali Beta e Release Preview del programma Insider. Essendo opzionale, gli utenti devono verificare la disponibilità in Windows Update e procedere all’installazione manuale. In alternativa può essere scaricato dal Microsoft Update Catalog.

Gli iscritti al programma Insider hanno trovato una sola novità (poco importante). Nella sezione relativa al menu Start delle impostazioni è stata aggiunta l’opzione per i suggerimenti delle app pubblicate sul Microsoft Store. Non è presente nell’aggiornamento accessibile a tutti, quindi potrebbe essere inclusa nell’update di dicembre.

In base a quanto riportato nella pagina di supporto, Microsoft ha risolto cinque bug. Le scorciatoie (icone) delle app Win32 non venivano aggiunte al backup sul cloud. Quando veniva invece trascinato (drag and drop) un file nella cartella di un servizio cloud, Windows 10 effettuava uno spostamento e non una copia.

Un bug molto fastidioso era quello che impediva l’attivazione del sistema operativo quando l’utente sostituiva la scheda madre. Microsoft ha inoltre aggiornato i profili COSA (Country and Operator Settings Asset) per alcuni provider mobile e risolto il bug che bloccava il PC quando l’utente usava stampanti USB IPP (Internet Printing Protocol).

In base alla pagina relativa ai problemi, l’aggiornamento KB5046714 risolve anche il bug che impediva l’installazione delle app basate su WinAppSDK (come Microsoft Teams) dal Microsoft Store.