Windows 10: problemi con l'aggiornamento KB5053606

È trascorsa poco più di una settimana dal via alla distribuzione dell’aggiornamento KB5053606 per Windows 10, avvenuto in occasione del Patch Tuesday di marzo. Non si tratta certo di un major update: nessuna nuova funzionalità, gli interventi sono mirati alla risoluzione dei bug riscontrati nelle release precedenti e alle vulnerabilità della sicurezza. Eppure, i problemi non mancano, anche gravi.

Ci sono problemi con KB5053606 per Windows 10

La sempre attenta redazione del sito Windows Latest ha raccolto una serie di feedback discussi tra gli utenti. Alcuni di questi fanno riferimento alla mancata o forzata installazione del pacchetto. Vale a dire che, tra chi ha provato a scaricarlo e ad applicarlo al sistema operativo, qualcuno ha visto l’operazione interrompersi per errore ( 0x80070020 ), mentre tra chi ha scelto di posticiparla (attraverso l’apposita opzione per metterla in pausa), c’è chi si è ritrovato con l’update eseguito in automatico, con tanto di riavvio non pianificato.

Altre anomalie segnalate riguardano la scomparsa delle icone dalla barra delle applicazioni, la gestione dei documenti da stampare e la cancellazione delle personalizzazioni inerenti al desktop, ad esempio l’immagine di sfondo e il posizionamento delle icone. Per altri sono comparse seccature riconducibili a una lentezza generale del sistema operativo, con prestazioni compromesse soprattutto durante la scrittura, con una latenza molto elevata della tastiera.

Non è andata tanto meglio a Windows 11 24H2 KB5053598, distribuito nelle stesse ore. Anche in questo caso sono emersi problemi seri, tra i quali la sempre temibile Blue Screen Of Death e, nei casi peggiori, l’impossibilità di avviare il PC.

Ricordiamo che Windows 10 arriverà al termine del periodo di supporto il 14 ottobre 2025, dunque tra pochi mesi. Ciò nonostante, la piattaforma è ancora presente su più del 60% dei PC in circolazione. Gli sforzi computi da Microsoft per spingere gli utenti verso l’upgrade non hanno fin qui portato ai risultati sperati.