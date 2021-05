Windows 10 rimuoverà Flash con la patch di luglio

Microsoft ha aggiornato l’articolo pubblicato all’inizio di settembre 2020 relativo alla graduale eliminazione di Flash Player da Windows 10. L’azienda di Redmond ha comunicato che il software verrà definitivamente rimosso dal sistema operativo con l’aggiornamento cumulativo di luglio.

Flash Player: addio definitivo a luglio

A partire da gennaio non sono più disponibili patch di sicurezza per la versione di Flash Player presente in Edge Legacy e Internet Explorer 11. Il plugin era stato disattivato per impostazione predefinita e non poteva essere più scaricato dai siti Microsoft. Da fine ottobre era disponibile l’aggiornamento opzionale KB4577586 che rimuoveva Flash Player da Windows 10.

Da febbraio l’update è diventato obbligatorio e non può essere disinstallato. Nella cronologia di Windows Update viene indicato come “Aggiornamento per la rimozione di Flash Player per Windows 10“.

Microsoft ha ora comunicato che l’update KB4577586 verrà incluso a fine giugno nell’anteprima dell’aggiornamento cumulativo (opzionale) per Windows 10 1809 e versioni successive. Il KB4577586 verrà quindi incluso nell’aggiornamento cumulativo (obbligatorio) di luglio per Windows 10 1507 e versioni successive. Gli utenti che non vogliono aspettare altri due mesi possono scaricare l’update dal Microsoft Update Catalog e installarlo manualmente.

Come previsto, Flash Player non verrà incluso nella prossima versione del sistema operativo. Quindi l’opzione alternativa per la sua eliminazione è l’installazione di Windows 10 21H1, la cui distribuzione è imminente (forse durante il Patch Tuesday dell’11 maggio). Chi vuole usare Flash Player deve bloccare il download degli aggiornamenti o eseguire una vecchia versione di Windows 10 su macchina fisica o virtuale.