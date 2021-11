Windows 11 e 10: Patch Tuesday di novembre

Insieme a Windows 11 SE, il sistema operativo installato sul Surface Laptop SE, Microsoft ha distribuito una serie di aggiornamenti che correggono 55 vulnerabilità presenti in vari prodotti. Con il Patch Tuesday di novembre sono arrivati gli update KB5007215 per Windows 11 e KB5007186 per Windows 10. L'azienda di Redmond ha inoltre ricordato che il supporto per Windows 10 2004 terminerà il 14 dicembre.

Patch per Windows 11 e 10

KB5007215 è il secondo aggiornamento cumulativo per Windows 11 (il terzo considerando quello “out-of-band” del 5 novembre). L'installazione dell'update porta il numero di build a 22000.318. Gli utenti possono scaricarlo da Windows Update o manualmente dal Windows Update Catalog. L'aggiornamento include ovviamente i fix della patch KB5008295 e risolve anche un problema rilevato in alcune app che usano GDI+ (gli elementi dell'interfaccia non sono visualizzati correttamente). Non ancora risolto invece il bug relativo alle stampanti di rete.

KB5007186 è invece l'aggiornamento cumulativo per Windows 10 21H1, 20H2 e 2004 che porta il numero di build a 19043.1348, 19042.1348 e 19041.1348, rispettivamente. Oltre a quello per GDI+, l'update include anche i fix per i bug che impedivano la visualizzazione dei sottotitoli in alcune app o siti di streaming e dello slideshow di immagini impostato come sfondo del lock screen. Disponibili anche le patch KB5007189 per Windows 10 1909, KB5007206 per Windows 10 1809, KB5007192 per Windows 10 1607 e KB5007207 per Windows 10 1507.

Microsoft ricorda che il supporto per Windows 10 2004 terminerà il 14 dicembre, quindi consiglia di installare Windows 10 21H1 (disponibile per tutti dal 4 novembre). Non ci sono ancora conferme su Windows 10 21H2, ma la distribuzione dovrebbe iniziare nelle prossime settimane. Le novità sono comunque poche, essendo un “feature update”.