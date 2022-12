Windows 11: gli aggiornamenti per il 2023

Il 2023 ormai alle porte dovrebbe portare con sé un numero non indifferente di aggiornamenti destinati a Windows 11. Utilizzare il condizionale al momento è d’obbligo, considerando l’assenza di conferme ufficiali, ma è del tutto probabile che, nel corso del nuovo anno, il sistema operativo possa accogliere diversi pacchetti contenenti funzionalità inedite, ritocchi, perfezionamenti e ottimizzazioni. Tutto questo, ovviamente, senza dimenticare le necessarie patch di sicurezza e l’indispensabile risoluzione delle vulnerabilità scovate dai ricercatori.

Moment e Continous Innovations per Windows 11

Le fonti delle indiscrezioni circolate oggi fanno riferimento a quelli battezzati Moment. Il primo lo abbiamo visto esordire di recente, in ottobre, mentre il prossimo potrebbe atterrare sui PC degli utenti nei mesi di febbraio o marzo. Quello successivo, invece, entro maggio, come già ipotizzato in precedenza. Un altro nome scelto internamente dal gruppo di Redmond per indicare questi update sarebbe Continuous Innovation.

A gettare benzina sul fuoco si segnala anche il post condiviso su Twitter da WalkingCat, una fonte solitamente ben informata in merito ai progetti messi in cantiere da Microsoft.

May 2023 = next Windows "Continuous Innovations" release timeframe — WalkingCat (@_h0x0d_) December 14, 2022

Quali saranno le novità introdotte? Il Moment 2 di Windows 11 dovrebbe portare con sé una barra delle applicazioni ottimizzata per i tablet (già a lungo in fase di test), caratterizzata da due differenti modalità di visualizzazione, come mostra l’immagine qui sotto. Il passaggio dall’una all’altra potrebbe essere automatico, almeno sui dispositivi di tipo 2-in-1.

A questo si aggiungeranno quasi sicuramente cambiamenti riguardanti gli widget e una funzionalità di ricerca per Gestione Attività, utile per individuare specifici processi in esecuzione. Anche per quest’ultima, sono già stati coinvolti gli Insider.

Ricapitolando, la roadmap stabilita da Microsoft per il rilascio dei prossimi aggiornamenti Moment o Continuous Innovation dovrebbe essere la seguente: febbraio o marzo 2023, maggio 2023, autunno 2023. Rimane in cantiere anche 23H2, che non dovrebbe comunque stravolgere la piattaforma.

