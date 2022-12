Windows 11: aggiornamento Moment 3 a maggio 2023

Il rilascio del pacchetto Moment 1 per Windows 11 è avvenuto a metà ottobre e ha portato in dote diverse nuove funzioni per il sistema operativo che erano state escluse al momento del rilascio del 2022 Update. Per il primo trimestre del prossimo anno è invece è atteso Moment 2, mentre per quel che concerne Moment 3 pare che l’arrivo sia previsto per maggio 2023.

Windows 11: Moment Update 3 prima della prossima estate

Stando infatti a quanto da poco riferito dal noto insider WalkingCat su Twitter, solitamente piuttosto affidabile quando si tratta di Microsoft e dei suoi sistemi operativi, il terzo Moment Update farà capolino poco prima della prossima estate. Non sono disponibili maggiori dettagli al riguardo, per cui al momento non è dato sapere cosa conterrà l’aggiornamento, e soprattutto mancano conferme ufficiali, di conseguenza l’indiscrezione va presa sempre e comunque con le pinze.

May 2023 = next Windows "Continuous Innovations" release timeframe — WalkingCat (@_h0x0d_) December 14, 2022

Da tenere presente che i primi riferimenti a Moment 3 sono stati individuati nella recente build di anteprima di Windows 11, quella siglata come 22623.885, rilasciata nei primi giorno di novembre agli Insider coinvolti nel test del canale Beta, che è la stessa che ha incluso anticipazioni su un’opzione inedita per l’efficienza energetica e la Expanded View per i widget.

Per chi non ne fosse a conoscenza oppure non lo ricordasse, i Moment Update sono nati con Windows 11 e costituiscono un cambio di marcia netto rispetto a quanto fatto con i precedenti sistemi operativi, in quanto consentono l’implementazione di nuove funzioni non appena disponibili senza dover per forza di cose attendere il major update annuale.

