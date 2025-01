Xubuntu 25.04 si prepara a ricevere Xfce 4.20

Dopo essere sbarcato in anticipo sui tempi su Void Linux, Xubuntu 25.04, ovvero la prossima versione della distribuzione Linux basata su Ubuntu, sarà il secondo sistema ad adottare la nuova versione dell’ambiente desktop, lanciata giusto il 16 dicembre con diverse novità.

Xubuntu 25.04 farà uso di Xfce 4.20

Al debutto, Xfce 4.20 ha introdotto il supporto sperimentale a Wayland, il gestore finestre ormai adottato dalla maggior parte delle principali distribuzioni Linux, oltre a diverse correzioni bug e una varietà di altri miglioramenti che ora saranno disponibili anche su Xubuntu 25.04, atteso per l’uscita ad aprile. Il supporto sperimentale a Wayland permette di utilizzare i compositori Labwc e Wayfire, beneficiando al tempo stesso di un supporto migliorato per i display HDPi.

Come riportato nel nuovo aggiornamento degli sviluppatori, riguardo lo sviluppo della nuova versione della distribuzione, l’adozione di Xfce 4.20 porterà con se nuovi componenti come il gestore file Thunar 4.20, oltre a Xfce4-panel 4.20, Xfdesktop 4.20 e altri.

Su Xybuntu 25.04 non mancano i repositori aggiornati a Ubuntu 25.04, su cui si basa, su cui è incluso anche GIMP 3.0, ormai giunto nel suo stadio finale di sviluppo. Quest’ultimo è stato rilasciato in versione release candidate per poter essere provato da tutti in anteprima. Tra le novità è ora presente un’interfaccia realizzata completamente in GTK3, insieme a nuovi effetti e strumenti, disponibili in un set decisamente più ampio rispetto le passate versioni. Viene anche migliorato il supporto per l’apertura dei file PSD, il formato di Photoshop, oltre a diverse migliorie qualitative che contribuiscono a migliorare l’esperienza.

Ubuntu 25.04, d’altro canto, è attualmente disponibile in versione ISO anteprima, con novità che includono il nuovo GNOME 48, insieme alle librerie grafiche Mesa 24.3 e il futuro kernel Linux 6.14. A ciò si aggiunge GCC 15 GNU Binutils 2.44, Python 3.13, LLVM 20 e Go 1.24. Inoltre, Plucky Puffin sarà compilato in -O3, in modo da ottimizzare ulteriormente le prestazioni sui sistemi che fanno uso di processori AMD.