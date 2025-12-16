Apple iOS 26.4, 27 e 28: anticipazioni sulle novità

Apple ha rilasciato la versione finale di iOS 26.2 il 12 dicembre. Da ieri sera è disponibile la prima beta di iOS 26.3 per gli sviluppatori (la versione per tutti dovrebbe arrivare a fine gennaio 2026). Nel codice delle build interne sono stati scoperti indizi sulle funzionalità che l’azienda di Cupertino potrebbe includere in iOS 26.4, 27 e 28.

Funzionalità previste nelle future versioni di iOS

I riferimenti alle nuove funzionalità sono stati individuati nel codice delle versioni preliminari di iOS 26. Gli ingegneri di Apple utilizzano le cosiddette “feature flag” per attivare/disattivare le funzionalità in test e aggiungono commenti per indicare quando potrebbero essere disponibili. Ovviamente non c’è nessuna certezza che verranno incluse nelle versioni finali del sistema operativo.

Come era noto da tempo, la novità più importante di iOS 26.4 sarà la nuova Siri. Apple potenzierà finalmente il suo assistente AI con capacità già offerte dai concorrenti. Gli utenti potranno avere conversazioni più naturali ed eseguire azioni più complesse di quelle attuali. In base alle recenti indiscrezioni verrà integrato anche il modello Gemini di Google.

Sono inoltre previsti aggiornamenti per le app Health (nuovo design per categorie), Password (riempimento automatico dei dati della carta di credito in app di terze parti), Freeform (creazione cartelle), Apple TV (abbonamento sport) e Find My (localizzazione outdoor precisa per AirPods).

Nel codice ci sono anche indizi sulle funzionalità di iOS 27 e 28, tra cui aggiornamento per le raccolte nell’app Foto, sistema migliorato per il pairing di AirPods e nuove metriche per il tracciamento del sonno con Apple Watch.

Novità di iOS 26.3 per gli utenti europei

Nella prima beta di iOS 26.3 per gli sviluppatori c’è una novità esclusiva per gli utenti europei. Sarà possibile inoltrare le notifiche ricevute dall’iPhone a dispositivi di terze parti, tra cui gli smartwatch.

Si tratta di una delle funzionalità imposte dalla Commissione europea per rispettare i requisiti di interoperabilità previsti dal Digital Markets Act (Apple ha presentato ricorso).

Un’altra utile novità è rappresentata dal tool che semplifica il trasferimento dei dati da iOS ad Android tramite connessioni Wi-Fi e Bluetooth.