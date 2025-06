Apple iOS 26: alcune funzioni posticipate in Europa

È noto da tempo che le funzionalità iPhone Mirroring e SharePlay Screen Sharing non sono disponibili in Europa. All’elenco è stata aggiunta Live Activities introdotta con macOS Tahoe 26. Apple ha confermato che gli utenti europei non potranno usare nemmeno alcune novità di iOS 26.

Tutta “colpa” del Digital Markets Act

Le prime due funzionalità elencate (iPhone Mirroring e SharePlay Screen Sharing) non erano disponibili nelle versioni precedenti di iOS e macOS. Con macOS Tahoe 26 è stata introdotta Live Activities che visualizza le informazioni in tempo reale dell’iPhone nella barra dei menu del Mac. Quando l’utente clicca sull’attività viene mostrata in iPhone Mirroring.

Nessuna delle tre funzionalità è disponibile in Europa perché Apple non rispetta gli obblighi di interoperabilità previsti dal Digital Markets Act (DMA). In pratica deve offrire le stesse funzionalità a dispositivi e sistemi operativi concorrenti. L’azienda di Cupertino ha recentemente presentato appello.

Gli avvocati di Apple hanno confermato che alcune novità di iOS 26 non saranno disponibili in Europa per lo stesso motivo, quando verrà rilasciata la versione finale del sistema operativo. Una di esse è Visited Places di Apple Maps. Permette agli utenti di registrare i luoghi in cui sono stati. Verranno visualizzati sulle mappe e utilizzati dall’intelligenza artificiale per comprendere meglio il percorso giornaliero in modo da suggerire quello preferito quando l’utente è diretto a casa o in ufficio, notificare eventuali ritardi e proporre percorsi alternativi.

Apple afferma che l’obbligo dell’interoperabilità può compromettere la sicurezza degli utenti. L’azienda californiana deve ancora valutare quali altre funzionalità non saranno disponibili in Europa. La Commissione europea ha stabilito una timeline per l’implementazione delle modifiche. Le prime devono essere effettuate entro il 2025 proprio con iOS 26.

Apple ha ricevuto una sanzione di 500 milioni di euro per la violazione del DMA. Il 26 giugno ha introdotto alcune modifiche e nuove commissioni per gli sviluppatori.