Binance fa chiarezza sul suo investimento in Terra LUNA

Diversi utenti che hanno un conto aperto sul noto exchange Binance in questi ultimi giorni sono stati allarmati da alcune voci. I rumors mettevano a nudo un presunto investimento della società in Terra LUNA, definendo la piattaforma di scambio una dei suoi più grandi investitori.

In questi casi la chiarezza è sempre auspicata e, proprio per questo, Changpeng CZ Zhao, CEO di Binance, ha cercato di spiegare la verità attraverso una serie di tweet. Si tratta di dichiarazioni volte a contenere questo gossip, secondo CZ, infondato e così ridare tranquillità a chi è cliente di questo exchange.

Ovviamente, le preoccupazioni sono nate a seguito del crollo drammatico di cui Terra LUNA è stata protagonista. Il token ha in pochi giorni sbriciolato i suoi successi passando così da essere la quinta criptovaluta al mondo, per capitalizzazione di mercato, a un vero e proprio incubo per i suoi investitori.

Binance, essendo stato messo in mezzo alla vicenda, ha deciso di chiarire la sua posizione con questo token facendo luce sui suoi investimenti. Un atto dovuto vista la sua diffusione in tutto il mondo, essendo il primo exchange per volume di transazioni.

Chiunque può aprire un conto su Binance. Questa piattaforma offre tantissime soluzioni avanzate per l’investimento e il trading crypto. Inoltre, tra le varie opzioni disponili c’è anche una sezione completamente dedicata agli NFT.

Binance e Terra LUNA: ecco le risposte di CZ

CZ non ha perso tempo e, poco dopo i rumors in merito a pericolosi investimenti finiti male, ha deciso di spiegare la posizione di Binance e il ruolo che ha avuto con Terra LUNA. Infatti, in uno dei suoi 8 tweet pubblicati domenica 15 maggio, ha spiegato:

Binance non ha partecipato al 2° round di raccolta fondi di Luna né abbiamo acquisito UST.

Binance Labs ha investito 3 milioni di dollari in Terra (la blockchain di livello 0) nel 2018. UST è arrivato molto più tardi rispetto al nostro investimento iniziale.

L’estrema sincerità di CZ è emersa anche da una delle affermazioni più chiare che ha dichiarato per l’occasione. In pratica ha ammesso che anche se fosse successo quanto diffuso da alcune voci in merito a investimenti di Binance in Terra LUNA non sarebbe stato un problema. Perché?

Binance Labs – spiega CZ – ha investito in centinaia di progetti negli ultimi 4 anni, inclusi scambi di “concorrenti” e molte blockchain “concorrenti”. Alcuni di loro sono caduti nel dimenticatoio, ma alcuni hanno avuto un enorme successo. È così che funzionano gli investimenti.

L’exchange rimuove Terra LUNA e UST

Tali chiarimenti arrivano dopo che Binance ha deciso di rimuovere le opzioni relative a Terra LUNA e UST dal suo exchange. Una mossa che indica la prudenza di questa società, ribadita anche dalla motivazione a questa azione repentina spiegata da CZ su Twitter:

Vorrei vedere da loro una maggiore trasparenza. Molto di più! Comprese specifiche transazioni on-chain (txids) di tutti i fondi. Affidarsi all’analisi di terze parti non è sufficiente o accurato. Questa è la prima cosa che sarebbe dovuta accadere.

Non ho sempre ragione, ma la mia prospettiva è: i fallimenti possono accadere. Ma quando succedono, la trasparenza, la comunicazione rapida e l’assunzione di responsabilità nei confronti della comunità sono estremamente importanti.

Infine, CZ ha poi concluso:

Spero solo che i team di progetto possano risorgere dalle ceneri e ricostruire tutto in modo corretto e sensato. Indipendentemente dalle mie opinioni personali o dalla soluzione scelta alla fine, saremo sempre qui per supportare la comunità in ogni modo possibile.

