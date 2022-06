Binance è pessimista sul rilancio di Terra

Terra sta cercando di raccogliere le macerie e ricostruire la sua community dopo il pesante sell off che ha portato il suo token al fallimento. Indipendentemente dalle cause di questo crollo, ora tutto sembra essere ripartito ex novo con LUNA 2.0. Nondimeno, il CEO di Binance, Changpeng CZ Zhao, non sembra essere molto convinto di un futuro successo.

Proprio settimana scorsa vi avevamo parlato della ripartenza di Terra LUNA spiegando nei dettagli il nuovo progetto. Nonostante molti exchange stiano appoggiando la nascita del nuovo token LUNA 2.0, qualcuno ancora è diffidente.

Infatti, il CEO di Binance si è definito scettico e pessimista in merito. Lo ha rivelato durante un’intervista esclusiva con Cointelegraph pubblicata recentemente sul canale YouTube di questa testata giornalistica specializzata in criptovalute:

Cerco di non prevedere cosa farà la community. […] Molti sono scettici. Io sono uno di quei ragazzi.

Ricordiamo che Binance aveva estromesso Terra LUNA dal suo exchange poco dopo il crollo. È quindi normale che sullo sfondo aleggi ancora una certa diffidenza.

Binance non si fida ancora del nuovo progetto di Terra LUNA

Come dicevamo, Binance ancora non riesce ad avere fiducia nel nuovo progetto di Terra LUNA. Infatti, proprio Changpeng Zhao, durante l’intervista con Cointelegraph, ha affrontato l’argomento scottante che riguarda proprio la recente perdita di valore del token che ha messo in difficoltà gli investitori:

Dobbiamo ancora garantire la continuità dell’accesso delle persone alla liquidità. […] Dobbiamo sostenere il piano di rilancio sperando che possa funzionare.

Se da una parte CZ è sospettoso e proclive al dubbio, dall’altra comunque con Binance ha deciso di lavorare al Rebirth Terra Network. Questo è in armonia con il suo pensiero quando ha detto di voler sostenere il piano di rilancio di Terra.

