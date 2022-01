Bitcoin ed Ethereum in down: scopriamo se vale la pena investire

Bitcoin ed Ethereum non stanno passando i loro migliori momenti. Al contrario, gli ultimi mesi sono stati davvero duri per le loro quotazioni. La regina delle criptovalute è scesa del 40% dal suo massimo storico e la seconda per capitalizzazione non è molto distante. Tuttavia sono in molti gli analisti che pensano sia un'ottima occasione per acquistare una delle due crypto e investire. Ma ne vale davvero la pena? La risposta è sì. Solo seguendo alcune accortezze semplici, ma efficaci, si potranno raggiungere guadagni interessanti. Scopriamole insieme, così da cogliere questa opportunità acquistando Bitcoin ed Ethereum direttamente su Coinbase.

Bitcoin ed Ethereum: prima di investire dobbiamo farci alcune domande

Spesso si pensa, erroneamente, che il momento migliore per investire sia quando le cose vanno bene. Potrebbe essere una buona strategia, garantendosi così un guadagno pressoché assicurato, salvo imprevisti. Perciò ora, secondo alcuni, non sarebbe il momento ideale per acquistare Bitcoin ed Ethereum.

Nondimeno, quando preferiamo acquistare un prodotto che ci piace se non durante i saldi? Siamo certi che, finito quel periodo, il prezzo tornerà a salire, ma noi avremo acquistato quel prodotto forse alla metà del suo valore effettivo. In modo molto semplificato, potremmo dire che ciò può succedere anche con le criptovalute acquistando, ad esempio, Bitcoin o Ethereum quando il loro prezzo è molto basso.

Chiaro è che dobbiamo comunque capire quale sarà il futuro della criptovaluta che vogliamo acquistare. Rispondere ad alcune domande potrebbe aiutarci in tal senso. Bitcoin ed Ethereum, secondo le previsioni, potrebbero crescere di quotazione? La risposta a questa domanda è fondamentale, perché ci darebbe già una buona probabilità di riuscita nelle intenzioni del nostro investimento.

Al contrario, saremo disposti ad accettare un ulteriore calo nel loro prezzo di acquisto dopo aver già investito? Precisiamo che non vuol dire farsene una ragione, ma saper attendere o, meglio ancora, procedere a un investimento nel lungo periodo. Anche questo aspetto è fondamentale, perché determinerà il nostro guadagno futuro solo se con pazienza sapremo attendere l'andamento di Bitcoin ed Ethereum che non potranno continuare a scendere all'infinito.

Prospettive per le due criptovalute

Perché Bitcoin potrebbe avere successo nel lungo periodo? Molto semplicemente per due motivi. Il primo, perché tutti lo vedono come un rifugio all'inflazione che, tra l'altro, sta aumentando in tantissimi Paesi tra cui non solo la Turchia, ma anche gli Stati Uniti d'America. Il secondo motivo, invece, riguarda il fatto che la regina delle crypto viene sempre più vista come forma di pagamento tanto che alcuni paesi l'hanno adottata come moneta digitale a corso legale.

Perché Ethereum potrebbe avere successo nel lungo periodo? Il motivo è ciò che ci si aspetta da questa criptovaluta. Infatti, oggi è diventata un punto di riferimento per la Finanza Decentralizzata (DeFi). Inoltre è un caposaldo del Metaverso sempre più famoso e apprezzato dagli utenti. Basti pensare a Samsung che da poco è entrata nell'universo di Decentraland, la cui tecnologia è garantita proprio da Ethereum. Infine, sono in programma parecchi aggiornamenti che la renderanno una delle reti più efficienti e convenienti.

Quindi, possiamo dire che il futuro per Bitcoin ed Ethereum sarà rialzista, ma occorre avere pazienza. Nel frattempo è bene non perdere l'occasione e approfittare del loro attuale prezzo per comprare le due criptovalute su Coinbase. Una delle opzioni più apprezzate della piattaforma è la possibilità di effettuare acquisti ricorrenti, programmando nel tempo gli investimenti.