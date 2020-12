Buon Natale agli sfondi durante le videochiamate.

Buon Natale agli “#andràtuttobene” sui balconi.

Buon Natale agli SPID.

Buon Natale ai saturimetri.

Buon Natale ai runner.

Buon Natale ai runner del lockdown che hanno già smesso.

Buon Natale ai webinar.

Buon Natale ai “mi sentite? Io non vi sento”

Buon Natale ai monopattini.

Buon Natale ai negazionisti.

Buon Natale agli indignati.

Buon Natale agli esperti di economia, medicina, psicologia e oroscopi.

Buon Natale anche se noncielodikono.

Buon Natale a Immuni.

Buona Pasqua. Ah no? (cit.)

Buon Natale ai pentiti dello smart working (la pausa caffé non è la stessa cosa).

Buon Natale ai gruppi WhatsApp.

Buon Natale ai server dell’INPS.

Buon Natale alle vostre webcam.

Buon Natale, Alexa.

Buon Natale ai workout su YouTube.

Buon Natale a PornHub (prima gratis, poi dimezzato).

Buon Natale ai DPCM.

Buon Natale ai bonus.

Buon Natale a chi Zoom, chi Meet e a chi Teams.

Buon Natale con il 10% di cashback.

Buon Natale al corriere di Amazon.

Buon Natale alle mascherine. E agli occhiali appannati.

Buon Natale alle zone rosse.

Buon Natale alle autocertificazioni.

Buon Natale al calcio in agosto.

Buon Natale in streaming.

Buon Natale ai virologi.

Buon Natale sia PER il Natale che CON il Natale.

Buon Natale a te e famiglia ai congiunti.

Buon Natale a qualunque cosa vi abbia scaldato il cuore in questo 2020.

Buon Natale, BUON NATALE davvero.