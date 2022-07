Celsius è stato abbandonato: anche FTX rinuncia all'acquisto

Celsius, noto prestatore di criptovalute, non se la sta passando bene in questo periodo. Dopo il blocco dei prelievi a causa dell’estrema volatilità delle criptovalute, sembra non riesca in alcun modo a risalire la china.

Sulla sua testa peserebbe un buco da circa 2 miliardi di dollari nel suo bilancio. Una voragine di cui pochi vorrebbero farsene carico, soprattutto di questi tempi. Perciò sembra che le speranze per questa società si stiano assottigliando ogni giorno di più.

Addirittura, nemmeno FTX sembra più essere interessato, rinunciando così al suo acquisto. Nonostante Celsius stia assicurando di essere al lavoro per stabilizzare liquidità e operazioni, i soccorsi sembrano proprio non arrivare per lui.

Pare proprio che si stia avverando la volontà di Changpeng CZ Zhao. Infatti, senza troppe remore, il CEO di Binance auspica il fallimento dei progetti crittografici “cattivi”. A differenza di alcuni, che hanno accusato l’inverno crittografico in corso, questo exchange vanta un bilancio molto solido.

Celsius dovrà “incrociare le dita”

Rispetto alla sua volontà iniziale, FTX non sembra più voler correre il rischio di acquistare Celsius. L’attuale mercato delle criptovalute sta frenando questa acquisizione, lasciando una scia di dubbi e preoccupazioni per ora incolmabili.

FTX e Morgan Creek restano ancora favorevoli ad acquistare il servizio di prestito BlockFi, ma non hanno più così tanto interesse nei confronti di Celsius. Secondo quanto ha riferito The Block in un suo recente articolo, nella trattativa sarebbe emerso un debito di Celsius che conta circa 2 miliardi di dollari:

L’operatore di scambio di criptovalute FTX ha cercato di fare un accordo con Celsius, un prestatore di criptovalute in difficoltà, ma alla fine si è allontanato, hanno detto a The Block due persone a conoscenza della questione.

FTX ha avviato colloqui con Celsius per fornire supporto finanziario o effettuare un’acquisizione, ma ha deciso di non procedere dopo aver esaminato le finanze di Celsius, hanno affermato le fonti. Celsius aveva un buco di $ 2 miliardi nel suo bilancio e FTX ha trovato difficile gestire la società, ha affermato una delle fonti.

Pare proprio che Celsius si stia facendo circondare da un sentimento di FUD, ovvero paura, incertezza e dubbio. Binance aveva attaccato questa e altre situazioni simili quando il suo CEO CZ aveva detto che “sono solo progetti cattivi […], non dovrebbero essere salvati“.

