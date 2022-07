Celsius salda il prestito Maker: sale la fiducia crypto

Una notizia davvero bullish per il mondo delle criptovalute. Tenendo d’occhio in questi giorni i dati on-chain molti speravano che Celsius potesse risolvere la sua situazione nei confronti del prestito su Maker. Ed effettivamente così è stato. Infatti, non è passato molto tempo e tutto è stato saldato.

Celsius, dopo aver rimborsato 183 milioni di dollari, ha recentemente saldato anche il restante prestito in DAI, stablecoin del protocollo Maker, che ammontava a 41,2 milioni di dollari. In questo modo, Maker ha rilasciato 21.962 bitcoin impacchettati (WBTC). Una notizia che sta generando nuovamente fiducia nel mondo crittografico.

Molti analisti hanno visto favorevolmente questo evento, soprattutto per il prestatore in criptovalute che potrebbe davvero risalire la china molto velocemente. Alex Tapscott, amministratore delegato della divisione asset digitali di Ninepoint Partners, proprio in merito a questa notizia ha commentato:

Il rimborso del debito a Maker è una pietra miliare fondamentale per Celsius che dovrebbe dare agli utenti e ad altre parti interessate qualche speranza che l’azienda possa continuare a lavorare attraverso il suo libro di prestito.

Ciò sta facendo salire nuovamente la fiducia nel settore, alimentando così il sentiment positivo della criptosfera che mai si era spento. Gli analisti parlano di opportunità. Per coglierla puoi aprire un conto su Binance. Questo exchange offre tantissime funzionalità di investimento sia in asset digitali che in NFT e Fan Token.

Celsius salda gli ultimi 41,2 milioni di dollari del prestito Maker

Con questa mossa il prestatore dovrebbe assicurarsi un ingente aumento di liquidità per le sue finanze. La sua situazione, come ben sappiamo, suggeriva un buco di circa 2 miliardi di dollari nel suo bilancio. Una gestione che aveva portato FTX a rinunciare all’acquisizione di Celsius.

Ora cominciano ad avere un senso le parole della società quando dichiarò: “Oggi in Celsius siamo concentrati e lavoriamo il più rapidamente possibile per stabilizzare la liquidità e le operazioni, in modo da essere posizionati per condividere più informazioni con la community“.

La notizia che il prestatore ha chiuso il prestito con Maker si traduce in due sole parole: maggiore fiducia. Il mondo crittografico ne beneficerà di sicuro. Attualmente stiamo già vedendo i benefici visto che la maggior parte delle criptovalute sta registrando un rialzo.

Puoi approfittare di questa situazione rialzista, generata in parte anche da Celsius, acquistando asset digitali su un buon exchange. Tra i più gettonati c’è Binance che offre soluzioni all’avanguardia per il trading crypto, ma anche per l’acquisto e lo scambio di NFT e Fan Token. Tra l’altro, questa piattaforma sta crescendo molto sia in adesioni che in progetti.

