ChatGPT: 5 prompt per creare immagini pazzesche con DALL-E

ChatGPT ha recentemente ricevuto un importante aggiornamento che ha potenziato le sue capacità creative. Per questo motivo ha riconquistato il primo posto nella classifica di Chatbot Arena. Sebbene il principale beneficio di questo upgrade sia visibile nella generazione del testo, anche la funzionalità di generazione delle immagini è stata notevolmente migliorata.

La piattaforma ChatGPT non si basa su un singolo modello di intelligenza artificiale, ma rappresenta un ecosistema in cui convivono diversi strumenti specializzati. Al suo interno è possibile utilizzare OpenAI o1 che ragiona, la modalità vocale avanzata, GPT-4o e Canvas. Sono inoltre disponibili funzionalità di ricerca web, analisi dei dati, i GPT personalizzati e il generatore di immagini AI DALL-E.

DALL-E permette di creare tutti i tipi di immagini a partire da una richiesta di testo, come gli altri strumenti simili. Il modello è stato addestrato su set di dati di coppie testo-immagine. Con DALL-E è possibile: generare immagini da query testuali, apportare modifiche mirate, creare diverse varianti di un’immagine, sulla base dell’originale, e scaricare le immagini generate sui propri dispositivi. DALL-E 3 è l’ultima versione del generatore di immagini sviluppato da OpenAI.

Generare immagini AI con ChatGPT grazie a DALL-E

Immaginiamo di chiedere a ChatGPT di creare un’immagine di un unicorno che gioca a scacchi sulla luna. Il chatbot risponderà inizialmente descrivendo a parole la scena che abbiamo richiesto, in modo creativo e con tanti piccoli dettagli. Sta fondamentalmente usando la sua intelligenza artificiale testuale (GPT-4o) per tradurre la richiesta in una descrizione molto accurata e fantasiosa.

Questa descrizione dettagliata viene poi passata dal “cervello” testuale di ChatGPT al suo “cervello” visivo, cioè il modello DALL-E, che è specializzato nel generare immagini partendo da testi. DALL-E userà quindi la ricchezza di particolari del testo scritto da ChatGPT come una sorta di “ricetta” per generare l’immagine finale. Quanto più gli “ingredienti testuali” forniti saranno “gustosi”, tanto più l’immagine risulterà originale e fedele a ciò che si aveva in mente.

Gli utenti che utilizzano il piano gratuito di ChatGPT hanno a disposizione un numero limitato di generazioni di immagini. Tuttavia, coloro che optano per l’abbonamento a ChatGPT Plus a 20 dollari al mese possono sfruttare questa funzionalità in modo pressoché illimitato.

5 prompt per ispirare la creatività di ChatGPT

Per mettere alla prova le nuove abilità di ChatGPT nella creazione di immagini, si possono usare dei prompt volutamente generici. L’obiettivo è spingere il chatbot a lavorare maggiormente nella fase di raffinamento del prompt per ottenere il risultato desiderato. Ogni prompt può essere utilizzato come punto di partenza, per poi affinare ulteriormente la richiesta con suggerimenti e idee aggiuntive. ChatGPT offre persino la possibilità di modificare direttamente l’immagine generata.

1. Paesaggio cosmico astratto

Immaginiamo di voler creare un’immagine astratta di un paesaggio cosmico, adatta ad essere appesa al muro e magari da regalare a Natale! Ecco il prompt da testare: “Progetta un’opera d’arte digitale astratta in 16:9 di un paesaggio cosmico. La scena è caratterizzata da galassie vorticose, nebulose vibranti nei colori rosa e viola. In primo piano, raffigurate una figura solitaria in piedi su una scogliera aliena che domina la distesa cosmica, stagliata contro il cielo brillante e surreale”.

2. Cameretta “magica” di una bambina

Ecco il prompt per generare un’immagine molto fantasiosa, che ci riporta indietro nel tempo: “Disegna un’illustrazione in formato 16:9 di una bambina nella sua cameretta che gioca con i suoi peluche servendo dei dolcetti immaginari in piccole tazze colorate. La sua inseparabile gattina di pezza è diventata improvvisamente grande quanto lei, pronta a partecipare al party improvvisato. Un piccolo gufo di stoffa osserva curioso, mentre gli altri animali di pezza prendono magicamente vita intorno a lei”.

Qui il prompt non è stato rispettato fedelmente, anche se il risultato è comunque apprezzabile, ma si può chiedere di modificare l’immagine dopo averla creata, e persino di mantenere alcuni elementi specifici.

3. Paesaggio di campagna

Immaginiamo di voler creare l’immagine di una campagna. Ecco il prompt: “Crea una fotografia per iPhone in formato 16:9 di una tranquilla campagna all’alba, con dolci colline verdi, un piccolo sentiero di ciottoli e un vecchio ponte di legno che attraversa un ruscello cristallino…”.

Il risultato magari non è all’altezza delle immagini generate da Flux o Midjourney, possiede comunque un fascino etereo.

4. Paesaggio sottomarino incantato

Per creare un paesaggio sottomarino vibrante e colorato, con giochi di luce dorata, ecco il prompt: “Crea un’illustrazione in formato 16:9 di un regno incantato popolato da sirene. L’immagine dovrebbe raffigurare in primo piano una sirenetta dalla lunga coda di colore verde e argento che nuota felice in un vivace paesaggio sottomarino. Sullo sfondo, coralli, anemoni di mare e conchiglie multicolori decorano il fondale oceanico. Usa una vivida tavolozza di blu, verdi e tocchi di luce dorata che filtra magicamente dalla superficie. Includi dettagli minuziosi sui capelli che fluttuano nell’acqua cristallina e sulla luminescenza della coda della sirenetta.”

5. Poster di un film di spionaggio

Nulla vieta di creare la locandina del prossimo thriller di spionaggio intitolato “Agent Zero”, in cui una spia in tacchi a spillo semina il terrore…

Ecco il prompt: “Crea la locandina cinematografica 1:1 per un thriller di spionaggio dal titolo “Agent Zero”. L’immagine ritrae una affascinante e letale spia in tacchi a spillo e abito da sera nero, con una pistola futuristica in mano, davanti a un’esplosione. Sullo sfondo, il profilo di una metropoli high-tech avvolta dalle ombre. In alto campeggia il titolo in grassetto e metallico “Agent Zero”, con sotto la tagline: “Senza nome. Senza passato. Senza pietà”. Lo stile complessivo è audace e cinematografico”.

Il risultato non è perfetto, perché manca il titolo, ma è più che dignitoso!

Un futuro creativo per ChatGPT

L’aggiornamento delle capacità creative di ChatGPT apre nuove frontiere per la generazione di immagini con DALL-E. Grazie alla maggiore flessibilità e interattività offerta dalla piattaforma, gli utenti possono sperimentare con prompt sempre più complessi e ottenere risultati sorprendenti.

Che si tratti di paesaggi onirici, mondi sottomarini mitici o poster cinematografici ad alto impatto, ChatGPT si dimostra uno strumento versatile e potente per far viaggiare la creatività. Con un po’ di pratica e sperimentazione, chiunque può sfruttare appieno le potenzialità di questa tecnologia all’avanguardia e dare vita alla propria immaginazione, e cosa ancora più sorprendente, senza saper disegnare nemmeno una casetta di legno!