Claude Haiku 5.5 di Anthropic: più veloce e meno costoso

Claude Haiku 5.5 è il nuovo modello AI appena presentato da Anthropic, il terzo della famiglia (dopo Opus e Sonnet). È il più economico, veloce e capace tra quelli di dimensioni ridotte rilasciati dall’azienda, addestrato per farsi carico di attività ad alto volume e ottimizzato dal punto di vista dei costi. All’occorrenza può affiancare i suoi due fratelli maggiori in qualità di sub-agente per le attività di programmazione.

Anthropic ha lanciato il modello Claude Haiku 5.5

A chi è destinato? Stando al post di presentazione, potrà beneficiarne chi si trova a dover gestire quotidianamente lavori rapidi e ripetitivi: riassunti, sintesi di informazioni, interrogazioni di database e task di classificazione. La velocità d’esecuzione gli permette inoltre di occuparsi dell’assistenza clienti in tempo reale e della navigazione web. Di seguito la tabella che ne mette le prestazioni a confronto con quelle del suo predecessore (Haiku 4.5) e delle alternative principali (incluso GPT-6 Luna).

Per quanto riguarda l’ottimizzazione dei costi, comporta una spesa ridotta del 75% rispetto ad Haiku 4.5. Ad esempio, per i prompt fino a 100.000 token (quelli più comuni) il prezzo è fissato in 0,10 dollari per ogni milione di token in input e 0,50 dollari in output. Al di sopra di questa soglia, la spesa sale rispettivamente a 0,50 e 2,50 dollari. Rispetto ai predecessori, permette anche di selezionare la quantità di risorse da impiegare per ogni compito (media di default).

Sul fronte della sicurezza, sono stati implementati accorgimenti che impediscono di sfruttarlo per eseguire attacchi informatici e biologici. L’obiettivo, almeno quello dichiarato, è scongiurare i potenziali rischi legati all’abuso di questi strumenti.

Nell’ambito dell’intelligenza artificiale, gli annunci dei nuovi modelli seguono ormai uno schema ben preciso e prevedibile. Anthropic ha prima presentato Opus 5.5, quello più avanzato della famiglia, poi Sonnet 5.5 e ora Haiku 5.5. Stessa dinamica per OpenAI con GPT-6 Astra seguito da GPT-6 Sol e Luna. Seguirà poi Google con le versioni mini di Gemini 4 Argon.