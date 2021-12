Criptovalute in sconto a Natale: uno sguardo positivo al mercato crypto

È vero, questi non sono giorni particolarmente felici per gli investitori e i trader in criptovalute. I prezzi sono crollati rovinosamente, basta ricordare le ultime settimane di Bitcoin. Tuttavia uno sguardo positivo al mercato delle crypto potrebbe aiutare molti a non lasciarsi sfuggire un'ottima occasione. Questo calo dei prezzi potrebbe infatti essere visto come un periodo di forti sconti. Insomma, un'opportunità per gli acquisti di Natale così assicurarsi un posto felice quando le quotazioni risaliranno segnando trend positivi.

Le principali criptovalute scontate a prezzi mai visti

Tutte le principali criptovalute sono scontate a prezzi mai visti prima. Sembra una delle migliori reclame pubblicitarie, in realtà si tratta di un dato di fatto e anche di un modo per stemperare la situazione, cambiando punto di vista nel guardare il mercato delle crypto.

Ora Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, Solana e Shiba Inu, solo per citarne alcune, hanno prezzi davvero molto interessanti che potrebbero ingolosire diversi investitori e trader all'acquisto. Un po' come se l'oggetto dei vostri sogni si trovasse scontato a un prezzo decisamente vantaggioso. Potremmo, ad esempio, pensare a Bitcoin scontato del 40%. Chi non acquisterebbe questa, ma anche altre criptovalute a un prezzo così aggressivo?

Ovviamente il rischio di perdere in quotazione ancora è reale, ma esistono segnali importanti che dicono anche il contrario. Ad esempio il fatto che Shiba Inu sia stata inserita tra le criptovalute compatibili al sistema di pagamento digitale Flexa. Oppure che Solana sarà integrata nel browser di Opera, già da tempo vicino al mondo crypto avendo integrato un portafoglio crittografico e il supporto web3.

Ecco perché scegliere di acquistare adesso crypto, cavalcando l'onda del recente trend negativo, potrebbe rivelarsi una scelta non solo assennata, ma anche vantaggiosa. Tra l'altro, come abbiamo ampiamente spiegato nella nostra rubrica settimanale, Crypto Week, la nuova moda vede le criptovalute come ottimi regali di Natale. Allora, perché non approfittare per fare un presente interessante che potrebbe regalare forti emozioni non solo ora, ma anche nel prossimo futuro?