Dogecoin sarà sempre supportato da Elon Musk

L’amore di Elon Musk per Dogecoin sembra superare qualsiasi problema di coppia. Nonostante questo mercato particolarmente ribassista, il CEO di Tesla ha rassicurato, per quanto possa servire, che continuerà a supportare la criptovaluta in futuro.

In altre parole, il buon Musk ha confermato che continuerà ad acquistare Dogecoin. Ciò ha dato un input positivo alla crypto che ha registrato un aumento di quotazione nelle ultime 24 ore. Come tutti gli altri asset, anche lei si è colorata di verde segnando un buon +5,93%.

Al momento della scrittura Dogecoin è scambiato a 0,06003 dollari, con una capitalizzazione di mercato di circa 8 miliardi di dollari. Quando Musk parla, il mondo crittografico risponde. La sua influenza sulla quotazione di DOGE è ormai risaputa.

I will keep supporting Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2022

Dogecoin non sarà abbandonato da Elon Musk

Elon Musk vorrebbe vedere più persone accedere ai benefici che derivano dall’uso di Dogecoin. In sostanza, sarebbe felice se molti adottassero questa criptovaluta. Il suo utilizzo è vario, ma anche legato all’acquisto presso le sue due aziende, Tesla e SpaceX.

Se la prima già da tempo accetta DOGE come forma di pagamento, la seconda, ha affermato il suo CEO, lo farà presto. Quindi prepariamoci a un altro volo pindarico di questa criptovaluta che, sicuramente, beneficerà di questa decisione una volta attuata.

Settimana scorsa, Elon Musk ha anche dichiarato che Twitter dovrebbe integrare pagamenti in criptovalute. Musk vede nel mercato crittografico il futuro dei pagamenti e per questo sostiene che un simile social network dovrebbe precorrere i tempi adeguandosi quanto prima:

Il denaro è fondamentalmente digitale a questo punto e lo è da un po’. Avrebbe senso integrare i pagamenti in Twitter, quindi è facile inviare denaro avanti e indietro.

