Ethereum supera MasterCard e raggiunge Samsung

Ethereum, per capitalizzazione di mercato, ha superato a mani basse il colosso dei pagamenti digitali MasterCard. Se per alcuni potrebbe sembrare un’informazione poco rilevante, per il mondo crittografico invece lo è, eccome. Prima di tutto perché ciò aumenta il sentiment positivo degli investitori. In secondo luogo, perché ciò dimostra che sta diventando appetitosa per molti utenti e il motivo che ci sta dietro potrebbe essere particolarmente interessante. Infine, perché ne determina il grado di influenza e di adozione.

Perciò, questa notizia farà sicuramente bene a Ethereum, seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato. Anche perché, analizzando proprio i dati trasmessi da CompaniesMarketCap, anche se ancora distante, si sta avvicinando pian piano a Visa, altro colosso dei pagamenti digitali. L’obiettivo più vicino al sorpasso però è Samsung che, al momento della scrittura, conta 388,26 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

Attualmente Ethereum è scambiato a 3.122 dollari, mantenendosi sopra la soglia psicologica dei 3.000 dollari. L’aumento registrato nelle ultime 24 ore è pari a un +2,27%. Per molti analisti questo è un buon momento per acquistare questa criptovaluta. La trovi su Bitstamp, il noto exchange crypto che offre soluzioni vantaggiose per il tuo trading quotidiano.

La capitalizzazione di mercato di Ethereum continua a crescere

Non ci sono dubbi che la capitalizzazione di mercato di Ethereum sia in costante crescita. Ancora molto lontana da quella di Bitcoin, che oggi conta 835 miliardi di dollari, si sta però difendendo bene nel mondo dei migliori asset, delle società pubbliche, dei metalli preziosi, delle criptovalute e degli EFT.

Stando ai dati di CompaniesMarketCap, la capitalizzazione di mercato di MasterCard si trova a 344 miliardi di dollari. Un ottimo livello che però è stato sorpassato da Ethereum che sembra volare. Rimane sotto anche Bank of America la cui capitalizzazione di mercato – al momento della scrittura – è pari a 347 miliardi di dollari.

Appena sopra Ethereum, invece, troviamo Samsung con una capitalizzazione di mercato che si attesta sui 388, 26 miliardi di dollari. Un obiettivo potenzialmente raggiungibile dalla criptovaluta che sta trasformando la sua rete da proof-of-works a proof-of-stake. Probabilmente è proprio questo uno dei motivi che, recentemente, ha spinto così in alto il suo prezzo.

Infatti, negli ultimi giorni ETH è stata protagonista di un aumento pari a un buon 11%. Nondimeno, ad aver contribuito a questa importante ascesa di Ethereum è stata anche l’acquisizione di Three Arrows Capital che ha acquistato ben 7.500 ETH, pari a circa 22,43 milioni di dollari. Puoi acquistare anche tu questa crypto scegliendo uno dei tantissimi exchange disponibili sul mercato. Il nostro consiglio è quello di provare Bitstamp, una piattaforma unica e sicura che offre davvero tanto ai suoi utenti sia in tecnologia che in sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.