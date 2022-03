GameStop lancerà sul mercato NFT entro fine luglio

In questo periodo GameStop non se la sta passando bene. Nel suo ultimo report è emersa una perdita fiscale nel quarto trimestre pari a 1,94 dollari per azione rispetto alla stima di consenso degli analisti. Le previsioni di guadagno erano di 0,85 dollari per azione.

Inoltre, il suo fatturato trimestrale è stato di 2,25 miliardi di dollari per il primo trimestre, rispetto ai 2,122 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2020 e 2,194 miliardi di dollari del 2019. Infine, giovedì le sue azioni sono scese di circa il 10% nel trading post-mercato.

Tuttavia, dopo la collaborazione annunciata a febbraio di GameStop con Immutable X per entrare nel mondo del metaverso, la società ha confermato che lancerà sul mercato i suoi primi NFT entro fine luglio 2022.

GameStop potrebbe risolvere con gli NFT

Nel suo ultimo rapporto dettagliato sugli utili del quarto trimestre fiscale, GameStop ha annunciato che è nelle sue intenzioni lanciare i primi NFT sul mercato entro fine luglio 2022. Una notizia che ha attenzionato tutti coloro che seguono questo settore e che potrebbe essere una possibile soluzione ai problemi che questa nota catena statunitense sta affrontando da tempo.

Ciò dovrebbe essere possibile grazie alla partnership stretta con Immutable X, annunciata a febbraio scorso, e alla recente assunzione di una dozzina di esperti in blockchain ed eCommerce. L’accordo con Immutable X avrebbe stabilito anche un bonus di 150 milioni di dollari in token IMX al raggiungimento di determinati traguardi.

GameStop, secondo quanto dichiarato nel report sugli utili da poco pubblicato, vede un ottimo potenziale a lungo termine nel mercato NFT. Infatti, nel documento la società ha affermato:

Riconosciamo che la nostra speciale connessione con i giocatori ci offre un’opportunità unica nel Web 3 e nel mondo delle risorse digitali.

