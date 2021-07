Green Pass, ecco come averlo su una spilletta

Puoi conservare il QR Code del tuo Green Pass su un foglio di carta, oppure su Immuni, oppure ancora sull'app IO. Ma c'è anche un altro modo per conservarlo, in molti casi più comodo rispetto alle alternative precedenti: stampato su una spilla, da poter indossare ed esibire all'occorrenza.

Il Green Pass su una spilla

Premessa: il QR Code del Green Pass contiene dati personali e per questo motivo non è consigliabile esibirlo pubblicamente senza una stringente necessità (ad esempio per entrare in un ristorante). Al netto di questa necessaria cautela, stamparlo su una spilletta può sicuramente essere molto utile poiché si può evitare di cercarlo nel portafoglio o sullo smartphone a colpi di click: è sufficiente mostrare la spilletta all'esercente e quest'ultimo (usando l'app VerificaC19) potrà validarlo e consentire quindi l'ingresso in sala.

Idee simili erano inevitabili poiché utili a soddisfare un piccolo problema quotidiano (dal 6 agosto in poi): realizzare piccoli gadget low-cost con il Green Pass potrebbe facilitare non di poco la giornata, evitando che sia sempre necessario il PIN del telefono e la pass dell'app di riferimento prima di poter esibire il proprio Certificato Verde.

Una spilletta costa 3,10 euro, ma il prezzo scende a 2,48 euro in caso di acquisto multiplo. Per realizzarla è sufficiente andare su questa pagina, portare avanti l'acquisto desiderato e quindi inviare al negozio il proprio QR Code per la stampa. Il materiale realizzato servirà esclusivamente fino alla scadenza del Green Pass abilitato dal proprio Authcode: è dunque una ipotesi valida soltanto per quanti sono guariti dal Covid o sono vaccinati, per i quali il Green Pass durerà alcuni mesi.