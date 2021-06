Certificato Verde: cosa c'è nel QR Code e quale app usare per leggerlo

In questi giorni milioni di italiani stanno ricevendo una notifica che indica il potenziale possesso di un Certificato Verde e la possibilità di scaricarlo. Questa certificazione è un vero e proprio lasciapassare per poter partecipare a eventi, per intraprendere viaggi e per respirare un clima di libertà maggiore dopo oltre un anno di pandemia. Il cuore del documento è in un QR Code che, tramite app VerificaC19, può essere letto e validato per autorizzare l'accesso.

Quel che non tutti sanno è ciò che si cela dietro questo codice, ossia le informazioni che VerificaC19 è in grado di veicolare.

Il QR Code del Certificato Verde

Quanto disponibile nel QR Code del Certificato Verde è quanto esplicitato anzitempo nel DPCM 17 giugno 2021 firmato da Mario Draghi:

Le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano i seguenti dati generali comuni a tutte e tre le tipologie di certificazioni: cognome e nome; data di nascita; malattia o agente bersaglio; soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19: Ministero della salute; identificativo univoco della certificazione verde COVID-19; La certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione riporta altresì le seguenti indicazioni: tipo di vaccino somministrato; denominazione del vaccino; produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino; numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario della certificazione verde COVID-19; data dell'ultima somministrazione effettuata; Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione. La certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione riporta altresì le seguenti indicazioni: data del primo test molecolare positivo; Stato che ha effettuato il primo test molecolare positivo; data inizio validità della certificazione verde COVID-19; data fine validità della certificazione verde COVID-19. La certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo riporta altresì le seguenti indicazioni: tipo del test; nome del test (facoltativo per test molecolare); produttore del test (facoltativo per test molecolare); data e ora del prelievo del campione per il test; risultato del test; centro o struttura in cui è stato eseguito il test; Stato in cui è stato effettuato il test.

Il QR Code contiene altresì la firma digitale che garantisce la validità delle informazioni contenute: senza quest'ultimo sigillo, l'intera certificazione non ha alcuna validità.

Il DPCM definisce i dettagli che stanno dietro ognuna di queste informazioni: chi è deputato all'emissione del certificato, quali siano le prerogative della certificazione, quali i dati trattati, eccetera.

Il Certificato Verde, tuttavia, ha anche una validità limitata. Non solo questo periodo è definito da DPCM, ma v'è anche la possibilità per cui la cessazione possa avvenire prima del suo decorso naturale:

Nell'eventualità in cui una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico USMAF o SASN comunichi alla Piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS, la positività al SARS-Cov-2 di una persona vaccinata o guarita da SARS-CoV-2, la Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 eventualmente già rilasciate alla persona e ancora in corso di validità, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate e comunicandoli al Gateway europeo. Della revoca di cui al primo periodo la Piattaforma nazionale-DGC invia notifica all'interessato, anche per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili.

Tutto ciò in un semplice QR Code, leggibile e verificabile, che solo l'app ufficiale VerificaC19 è deputata ad analizzare compiutamente.