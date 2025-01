iPhone con TikTok preinstallato in vendita su eBay

Dopo alcune ore di blackout, TikTok è ritornato online negli Stati Uniti. Apple e Google non hanno però ripristinato l’app sui rispettivi store perché rischiano pesanti sanzioni. Sono quindi iniziati ad apparire su eBay decine di iPhone con l’app preinstallata, alcuni dei quali venduti a prezzi esorbitanti.

Offerte reali o truffe?

Come è noto, ByteDance ha staccato la spina al social network il 19 gennaio, mentre l’app è stata rimossa dagli store. In seguito alle rassicurazioni di Trump, l’azienda cinese ha ripristinato l’accesso a TikTok. Gli utenti statunitensi con l’app già sullo smartphone hanno quindi ripreso a pubblicare e scorrere video.

Chi invece ha cancellato l’app o formattato lo smartphone può usare solo la versione web (le VPN sono inutili perché l’app “ricorda” che l’account è stato creato negli Stati Uniti). C’è però una costosa alternativa. È possibile acquistare su eBay un iPhone con TikTok preinstallato. Come si può vedere ci sono oltre 21.000 inserzioni. Considerati alcuni prezzi (fino a 2 milioni di dollari) non è chiaro se sono offerte reali o truffe.

Il prezzo più alto tra gli iPhone venduti è 50.000 dollari. Numerosi iPhone con TikTok sono in vendita anche su Facebook Marketplace. A parte le cifre esorbitanti, l’acquisto di uno smartphone usato e non formattato rappresenta un grave rischio per la sicurezza.

Trump ha firmato un ordine esecutivo per prorogare di 75 giorni l’applicazione della legge e quindi la scadenza che ByteDance deve rispettare per la vendita di TikTok. Molti esperti legali ritengono che la decisione del Presidente non offra nessuna garanzia. I provider che violano la legge rischiato una sanzione fino a 850 miliardi di dollari (5.000 euro per ognuno dei 170 milioni di utenti).

Le soluzioni sono due: abrogazione della legge o vendita di TikTok. Secondo un membro del consiglio di amministrazione di ByteDance, quest’ultima opzione potrebbe essere evitata.

RedNote è una delle app scelte come alternativa a TikTok. Dopo la firma dell’ordine esecutivo da parte di Trump, il numero di utenti attivi al giorno è diminuito di oltre il 50%.