Linux 6.13 introduce nuove astrazioni di file per il linguaggio Rust

Dopo l’uscita di Linux 6.12, avvenuta giusto ieri, gli sviluppatori coordinati da Linus Torvalds sono ora completamente concentrati sullo sviluppo di Linux 6.13, la cui finestra di unione inizia proprio questa settimana. Tra le diverse funzionalità che verranno aggiunte, oltre al supporto per nuovo hardware, come le future GPU Intel Xe3, il supporto display per i prossimi processori Panther Lake e altro, una nuova richiesta di inserimento aggiunta da poco introduce anche nuove astrazioni di file per il linguaggio di programmazione Rust all’interno del kernel.

Linux 6.13: l’ultima aggiunta introduce nuove astrazioni file per Rust

Le nuove astrazioni aggiunte con la richiesta di inserimento per Linux 6.13, sono necessarie per l’implementazione del linguaggio Rust del driver Binder di Google. Le strazioni torneranno tuttavia utili anche per altre sezioni nel codice del kernel, seppur la motivazione principale dell’aggiunta riguardasse specificamente il porting del driver Binder.

Lo sviluppatore che ha aggiunto la richiesta di inserimento spiega che:

“Questo contiene le astrazioni di file necessarie all’implementazione Rust del driver Binder e di altre parti del kernel. Consideriamolo come un primo tentativo di far funzionare qualcosa, ma mi aspetto che le interfacce effettive cambino in modo significativo nel tempo. Semplicemente perché stiamo ancora cercando di capire cosa funziona davvero. Ma non ha senso teorizzare ulteriormente. Vediamo come regge con gli utenti effettivi.”

Sempre per quanto riguarda Rust, ci sono ulteriori aggiunte come l’introduzione di un’annotazione “NotThreadSafe”, oltre a “Task::current_raw”, un wrapper Kuid, le astrazioni “secctx”, “poll_table”, “seqfile” e ulteriori astrazioni Rust per “struct file” e struct cred”, insieme a un “FileDescriptorReservation”.

Le novità Rust su Linux 6.13 continueranno con ulteriori aggiunte, come il supporto per i moduli kernel in-place. Oltre a ciò, la futura versione, attesa per l’uscita il prossimo anno nei mesi di gennaio o febbraio, introdurrà anche il supporto ai vecchi SoC Apple, oltre alla funzionalità Zero RPM per le Radeon RX 7000, il supporto per AMD Cache Optimizer per i processori della serie X3D e molto altro.