In Messico il Senato ha installato un ATM Bitcoin nell'edificio

In Messico l’interesse per le criptovalute continua a crescere, in prospettiva, un po’ come nel resto del mondo. Infatti, il Senato di questo Paese ha deciso di far installare nel suo edificio il 14° ATM Bitcoin.

Questa decisione ha entusiasmato la senatrice Indira Kempis, forte sostenitrice della criptosfera, che si è detta felice per i passi che il Messico sta facendo nel settore crittografico. Addirittura, in un tweet celebrativo di questo evento, ha anche parlato di libertà e inclusione. In merito all’installazione di un ATM Bitcoin nell’edificio del Senato Messicano ha scritto:

Per la libertà, l’inclusione e l’educazione finanziaria in Messico. Verso la Luna!

L’installazione è avvenuta martedì 26 aprile 2022 e non ci è voluto molto affinché la notizia diventasse virale non solo in Messico, ma anche in tutto il mondo. Puoi acquistare Bitcoin tramite un exchange fortemente dedicato alla regina delle criptovalute. Aprendo un conto su Bitmex avrai la possibilità di accedere a un’innumerevole lista di opzioni per il trading crypto.

Bitcoin ha superato per volume di transazioni i sistemi di pagamento convenzionali

Il Senato ha deciso di installare un ATM Bitcoin nel suo edificio per permettere ai Senatori e a chiunque si trovi lì di convertire il proprio denaro in BTC. Questa decisione si inserisce in un quadro più ampio che vede una costante adozione delle criptovalute nel Paese.

Infatti, secondo quanto dichiarato da Miguel Ángel Mancera, legislatore e coordinatore del Gruppo Parlamentare del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD), Bitcoin in Messico avrebbe superato per volume di transazioni i convenzionali sistemi di pagamento digitali. Tra questi vi sono PayPal, Visa e Mastercard. Ecco che cosa ha riferito Mancera:

Bitcoin è stato creato, perché è una rivoluzione permanente costante, ma credo che abbia già raggiunto un punto, come diremmo noi di evoluzione, un punto di ebollizione, che raggiunge tutti noi. Bitcoin ha raggiunto e ha già effettuato più di 62 milioni di transazioni da poco più di 109 milioni di conti.

L’America Latina sembra essere in fermento nei confronti della criptosfera. Il Senato Brasiliano ha approvato un disegno di legge per la regolamentazione delle criptovalute. Anche l’Argentina sta abbracciando il settore crittografico scegliendo Bitcoin per combattere l’inflazione.

Puoi salire anche tu su questo treno in corsa e acquistare Bitcoin. La regina delle criptovalute è disponibile su Bitmex, un exchange pressoché dedicato a questo asset digitale. Troverai tutti gli strumenti più avanzati per operare in trading e investire nel settore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.