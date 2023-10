Sport in diretta su Netflix, ma non è quello che pensi

Niente partite di Serie A, almeno per il momento, ma lo sport in diretta sta per sbarcare su Netflix. La conferma è giunta dai vertici della società, con l’annuncio dell’evento The Netflix Cup che andrà in scena il mese prossimo tra le buche del Wynn Golf Club di Las Vegas. Sono state dunque confermate le indiscrezioni sul progetto circolate in primavera.

Netflix Cup porta lo sport in streaming sulla piattaforma

Queste le celebrità coinvolte nel torneo di golf, tra piloti della Formula 1 e stelle del PGA Tour: Alex Albon, Pierre Gasly, Lando Norris, Carlos Sainz, Rickie Fowler, Max Homa, Collin Morikawa e Justin Thomas. Hanno già tutti preso parte alla realizzazione di contenuti per la piattaforma, nello specifico le serie Formula 1: Drive to Survive e Full Swing.

L’appuntamento è fissato per il mese prossimo. Più precisamente, prenderà il via quando da noi sarà la mezzanotte del 15 novembre. La competizione vedrà sfidarsi quattro coppie, formate da un pilota e da un giocatore di golf professionista. Questo il commento di Gabe Spitzer, Vice President della divisione Nonfiction Sports di Netflix.

Amiamo vedere come le nostre serie sugli sport abbiano portato sempre più fan verso i campionati e le competizioni di tutto il mondo. The Netflix Cup innalzerà quell’energia a un livello superiore, con star globali di due successi popolari che si sfideranno nel nostro primo evento di sport in diretta.

Per il colosso dello streaming, si tratta di un’ennesima iniziativa messa in campo con l’obiettivo di diversificare il modello di business che fin qui gli ha permesso di dominare il mercato. Tra le altre citiamo la prossima apertura di negozi fisici e gli investimenti sul fronte gaming. In merito a quest’ultimo settore, ieri il Wall Street Journal ha citato i lavori su un presunto progetto legato alla serie Grand Theft Auto (con tutta probabilità non GTA 6).