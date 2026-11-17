La petizione firmata da azionisti, dipendenti e supporter non servirà a nulla. Inutile anche il sostegno della Silicon Valley e di Donald Trump. Secondo le fonti di CNBC, il consiglio di amministrazione di NVIDIA ha escluso il ritorno di Jensen Huang alla guida dell’azienda. Secondo Sam Altman, l’industria AI supererà presto l’incertezza derivante dall’addio del CEO.

Prosegue l’indagine e la ricerca del nuovo CEO

Jensen Huang ha rassegnato le dimissioni dopo aver ammesso la relazione extraconiugale con Alice Huang, presunta spia cinese del Ministero della Sicurezza di Stato e la scoperta di una seconda “scappatella” con Kimberly Powell, Vice Presidente dalla divisione healthcare. Successivamente è emersa una terza relazione extraconiugale con un’altra dipendente. La guida temporanea dell’azienda è stata affidata a Colette Kress, Vice Presidente Esecutiva e Chief Financial Officer.

Diversi dirigenti, molti dei quali anche azionisti (quindi direttamente interessati) hanno chiesto il reintegro di Jensen Huang. Secondo il Financial Times, l’ex CEO sarebbe intenzionato a tornare con il sostegno della Silicon Valley. Secondo le fonti di CNBC, queste iniziative non serviranno a nulla. Il consiglio di amministrazione non intende “cancellare” le dimissioni di Huang, ma vuole completare l’indagine avviata per valutare le sue azioni (vietate dal codice di condotta interno) e se sono stati compromessi i segreti aziendali o la sicurezza nazionale.

Scott Bessent (Segretario del Tesoro) ha suggerito di nominare un CEO esterno, in quanto è necessario un drastico rinnovamento aziendale, ipotizzando che NVIDIA abbia intenzionalmente esportato le sue GPU in Cina per incrementare i profitti. Il Dipartimento del Commercio ha comunicato che Megaspeed (azienda guidata da Alice Huang) è stata inserita dell’elenco “no sell” a giugno 2025. Ieri ha annunciato nuove restrizioni per l’esportazione dei chip AI.

Durante un’intervista alla conferenza Silicon Valley & The World, Sam Altman ha dichiarato che non ci saranno conseguenze per l’industria AI a causa delle dimissioni di Huang. Il CEO di OpenAI ha svelato che Huang è un suo eroe, ma anche gli eroi hanno difetti. Ovviamente comprende la situazione perché era stato licenziato dal consiglio di amministrazione.

OpenAI e NVIDIA hanno uno stretto rapporto da molti anni. Recentemente NVIDIA ha fornito una garanzia fino a 105 miliardi di dollari a sostegno del progetto di OpenAI per un data center in Ohio. Si tratta di uno dei numerosi accordi di natura circolare che NVIDIA ha sottoscritto per sostenere il boom dell’AI, alimentando la domanda per i propri chip.