Pagamenti con la Carta di Identità Elettronica grazie all'app IO?

L’integrazione del portafoglio IT-Wallet in cui conservare i documenti potrebbe non essere l’unica novità in arrivo per l’app IO. Un’indiscrezione pubblicata nei giorni scorsi da una fonte affidabile (che vedremo a breve) suggerisce la possibilità di effettuare pagamenti con la Carta di Identità Elettronica. Al momento non ci sono conferme e l’informazione è da prendere con le pinze, ma vale comunque la pena segnalarla.

App IO: la Carta di Identità Elettronica per i pagamenti?

A scriverne è stato Alessandro Paluzzi, sviluppatore e reverse engineer italiano da sempre impegnato ad analizzare il codice delle applicazioni mobile, con l’obiettivo di scovare riferimenti alle funzionalità non ancora annunciate in via ufficiale, ma sulle quali le software house si sono messe al lavoro. I suoi post sono stati in più occasioni le fonti per articoli comparsi su queste pagine, dedicati a Facebook, Instagram, Threds e WhatsApp solo per fare alcuni esempi.

Lo ha fatto con un intervento su X in cui afferma L’app IO sta lavorando alla possibilità di pagare con la Carta di Identità Elettronica . Purtroppo, non sono stati allegati screenshot per evitare problemi con il team di sviluppo.

C’è però una descrizione da cui si può intuire come funzioneranno le transazioni effettuate con questo metodo completamente inedito, sempre che si arrivi alla sua introduzione: semplicemente appoggiando la Carta di Identità Elettronica sul POS dell’esercente convenzionato e inserendo un codice generato (una sola volta) attraverso l’app IO, come se si trattasse di una normale carta di credito o di debito.

Paluzzi fa inoltre riferimento alla validità per le iniziative welfare compatibili, dunque è possibile che il supporto non sia previsto per tutti i commercianti.

Nel frattempo, aspettando l’arrivo di IT-Wallet previsto entro i prossimi mesi, l’applicazione ha raggiunto e superato il traguardo dei 40 milioni di download. Il progetto relativo all’app IO ha preso il via con una fase closed beta a inizio 2019.